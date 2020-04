Horóscopo e anjo do dia 8 de abril de 2020

Áries

A Lua Cheia se desentende com Plutão, Saturno e Júpiter, pedindo cautela extra com os contatos, compromissos e as parcerias profissionais. É possível que você se depare com pressões e exigências. No amor, alguém próximo, talvez até colega do serviço, poderá se apaixonar pela forma como você se comunica.

Touro

As estrelas estão agitadas nesta quarta-feira e convém você se apoiar na prudência do seu signo, sobretudo ao lidar com as demandas do serviço nos períodos da manhã e da tarde. Evite se estressar e cuide do seu bem-estar. À noite, há chance de encontrar alguém que tem os mesmos sonhos que você e deve mexer com seu coração.

Gêmeos

A Lua Cheia em seu paraíso astral coloca seu signo em evidência, fortalece sua autoestima e faz a sua criatividade florescer. Evite gastos desnecessários, atente-se para o vencimento de contas e procure agir com mais diplomacia nos contatos pessoais, ainda mais com parentes e com a pessoa amada. Se está sem um amor, pode se surpreender com alguém que encontra sempre, colega de trabalho ou contatinho no ambiente de estudos.

Câncer

Há possibilidade de brilhar por trabalhos de sua autoria, só não misture assuntos do lar com os interesses do serviço. Deixe os problemas familiares fora do ambiente de trabalho para não comprometer seu rendimento. Na paixão, boas novas chegam à noite, quando a Lua começará a brilhar em seu paraíso astral.

Leão

A mente está ágil e as ideias surgem como inspiração. Existe a possibilidade de entrar em choque com parceiros de trabalho, mas se ficar atento poderá evitar. A Lua cheia energiza a área da comunicação, dos estudos e contato com parentes próximos. No meio dessa agitação poderá encontrar uma paixão.

Virgem

Dia produtivo no trabalho, conseguindo se focar nos detalhes. Poderá obter colaboração dos colegas de trabalho para executar suas funções. O setor das finanças recebe a energia da Lua cheia, entretanto ela pede contenção nos gastos supérfluos. Chances de iniciar namoro com alguém responsável e generoso.

Libra

Você pode estar precisando de uma folga da família, concentrando-se mais em suas questões pessoais. Na área afetiva pode haver uma necessidade de se valorizar mais dentro da relação conjugal. A paquera pode acontecer em eventos familiares ou com colegas de estudos.

Escorpião

O setor de trabalho favorece as funções exercidas 24 horas por dia e profissionais da área de saúde física e mental. A energia da Lua cheia traz foco para a organização das tarefas rotineiras. Alerta amarelo para os cuidados com a alimentação. Poderá sentir forte atração física por alguém já conhecido.

Sagitário

Boas perspectivas para quem trabalha com vendas, publicidade e imóveis. Sua capacidade de negociação está ativada. A Lua cheia pode mostrar falhas em um projeto a executar futuramente, e poderá refazê-lo de forma melhor. Poderá desistir de um paquera por sentir-se controlado.

Capricórnio

Dia super produtivo no trabalho, aliando sua força natural com a energia da Lua cheia que está nesse setor. Poderá ter algum tipo de reconhecimento profissional, exercendo uma liderança natural. Chances de iniciar namoro com alguém alegre e simpático.

Aquário

Fique atento no trabalho, pois tanto pode receber ajuda de pessoas nos bastidores, quanto os invejosos de plantão podem tentar puxar o tapete. A Lua cheia traz a possibilidade de novos aprendizados e viagens culturais. Namoros iniciados hoje podem se firmar rapidamente em compromisso.

Peixes

Use toda sua inspiração para criar novas formas de fazer o mesmo trabalho, trazendo prazer em tudo que fizer. A proposta da Lua cheia é essa: buscar novas soluções criativas. Ela também pede para organizar suas finanças. Se entrar uma paixão agora, ela trará um novo sentido à sua vida.

Horóscopo nascido em 8 de abril

Os nascidos a 8 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. São meditativos, contidos, prudentes e moderados. Gostam de ler, de estudar e de se organizar. Não gostam de pressa ou de correria e resolvem tudo de modo devagar e sempre. Perseveram, dia após dia, hora após hora. Podem viver longe do lugar onde nasceram e fazerem temporadas longe de sua terra natal e de sua família. Podem trabalhar viajando, como missionários evangelizadores, padres, freiras, Sociólogos etc. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 9, número símbolo de Marte, que lhes dá espírito combativo e realizador, ambicioso e aventureiro, corajoso e atirado. O 9 confirma suas ligações fáceis com estrangeiros e a possibilidade de se casarem com um deles.

Anjo do dia 8 de abril

O anjo protetor de hoje é Palmaliah, que faz conseguir conhecimento espiritual elevado e gosto pelo esoterismo. Tem o dom e o poder de converter para o cristianismo. Leva a estudar, Filosofia, Teologia, Psicologia, Direito e Moral. Confere moderação e prudência e leva conservar a castidade do corpo ou do espírito. Faz a pessoa generosa e piedosa. Dá vocação religiosa.