Horóscopo e anjo do dia 7 de novembro de 2019

Áries

No trabalho, vai se sair melhor em tarefas que exigem cuidado. Não baixe a guarda com desconhecidos, tenha cautela com quem não conhece. Se está só, um clima de mistério agita a paquera. Palpites: 58, 94 e 22. Cor: cinza.

Touro

Nesta quinta, você pode encontrar boas oportunidades se tiver coragem para se arriscar. Parceria com alguém em sintonia pode dar certo. Um sentimento de amizade pode evoluir para algo mais. Palpites: 68, 14 e 05. Cor: lilás.

Gêmeos

Talvez seja preciso investir na comunicação para se entender melhor com os colegas, especialmente se precisa trabalhar em equipe. Alguém muito popular pode despertar seu interesse. Palpites: 33, 51 e 15. Cor: rosa.

Câncer

Pode ter dificuldades em se concentrar nas tarefas. A saúde pode precisar de alguns cuidados, especialmente se andou exagerando na alimentação. Pode se apaixonar por alguém de fora. Palpites: 34, 07 e 70. Cor: marrom.

Leão

É um bom momento para fazer uma grande faxina em casa e se livrar de tudo o que não usa mais. Mas cuidado com uma briga, seja no romance ou com um paquera. Palpites: 71, 80 e 89. Cor: marrom.

Virgem

Ótimo momento para expandir sua rede de contatos profissionais e até ficar por dentro de novas oportunidades de serviço. Se está saindo com alguém, conversem sobre o próximo passo da relação. Palpites: 81, 45 e 99. Cor: pink.

Libra

Você pode se sair melhor do que espera ao lidar com as tarefas do dia a dia. Cuide de seu corpo e evite qualquer tipo de excesso. Faça um esforço para evitar que a rotina desgaste a vida a dois. Palpites: 64, 28 e 01. Cor: laranja.

Escorpião

Você poderá usar seu charme para convencer as pessoas e conseguir tudo o que deseja! A sorte estará ao seu lado e pode se dar bem em apostas. Declaração de amor pode derreter seu par. Palpites: 29, 74 e 56. Cor: prata.

Sagitário

Segredo poderá ser descoberto, mas não deixe que interfira na relação familiar. A família pode exigir mais envolvimento da sua parte. Pode se envolver em um lance proibido com um ex. Palpites: 75, 39 e 30. Cor: dourado.

Capricórnio

Tenha cautela ao lidar com informações importantes, já que há risco de confusão. Mas graças a sua comunicação pode se destacar em reuniões. A dois, palavras carinhosas serão bem-vindas. Palpites: 22, 40 e 67. Cor: bege.

Aquário

Bom momento para lidar com dinheiro e correr atrás de uma promoção. Cuidado com projetos que pareçam furada. Com tanta coisa acontecendo, a conquista continua em segundo plano. Palpites: 14, 32 e 41. Cor: azul-escuro.

Peixes

Aproveite o astral favorável para investir mais tempo nos estudos ou melhorar o entrosamento com os colegas se trabalha em equipe. Na conquista, pode se dar bem se tomar a iniciativa. Palpites: 87, 78 e 96. Cor: verde.

Horóscopo nascido em 7 de novembro

Os nascidos a 07 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. São intuitivos e possuem outros dons para normais. Mas podem também ser pessimistas e terem a autoestima débil. São dotados de talentos para as Artes, no que podem ser criativos. Seu número principal é o 15, formado de 1, do Sol e de 5, de Mercúrio. São astros de boa influência na sua individualidade. Juntos formam o 6 de Vênus, símbolo do amor, das Artes, da beleza, da harmonia entre outros.

Anjo do dia

O anjo protetor desta quinta-feira é Mebahel, que representa a justiça, a liberdade e a verdade. Tem o dom de ajudar na libertação dos prisioneiros. Protege os inocentes e faz conhecer a verdade. Dá vocação para o estudo das Leis e leva a trabalhar na área da Justiça. Dá vitórias nos processos judiciais. Defende da calúnia e da injúria. Faz reconquistar os bens perdidos. Faz livrar-se dos inimigos e opressores. O Gênio contrário é o da calúnia, da injúria e da difamação, do falso testemunho e dos processos.