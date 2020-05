Horóscopo e anjo do dia 7 de maio de 2020

ÁRIES

Sextou com ótimas notícias das estrelas e a principal novidade vem da Lua, que passa a brilhar em Sagitário antes do amanhecer. Agindo em um signo parceiro e que tem tudo a ver com o seu, ela vai incentivar seu crescimento em todos os aspectos, inclusive no espiritual.

TOURO

Você vai se sentir mais confiante para definir o que quer para esse momento da sua vida e isso inclui seu futuro profissional. Os astros indicam mudanças para a sua carreira ou para os seus projetos. Se você já sabe o que deseja colocar em ação, arregace as mangas e vá à luta, pois sua capacidade de realização e sua força de vontade hoje darão as cartas.

GÊMEOS

Momento indicado para se associar com quem tem interesses parecidos e se espelhar em gente que acumula conhecimento e experiência: avalie o modo de pensar, agir, ouça dicas e aprenda tudo que puder com essas pessoas. Você tem boa chance de se dar bem na paquera, podendo, inclusive, iniciar um namoro.

CÂNCER

A Lua, sua estrela guia e regente, começa a brilhar o setor da saúde em seu Horóscopo e revela: este é o momento ideal para você se cuidar e reforçar a sua vitalidade. Ela também forma aspecto positivo com Saturno, indicando boa recuperação, sucesso em um novo tratamento ou em uma mudança de hábitos.

LEÃO

No trabalho, você pode mostrar a criatividade poderosa do seu signo e terá ideias originais. Saberá impressionar e agradar as pessoas com seu carisma e liderança. Além disso, Lua e Saturno têm mais um recadinho: há chance de dar início em parcerias bem vantajosas.

VIRGEM

Lar e trabalho devem dividir sua atenção ao longo do dia. Lua e Saturno vão dar apoio para você cumprir seus compromissos com responsabilidade e favorecem as tarefas em home office, mas tudo indica que também se empenhará bastante para não deixar de lado as demandas familiares, que agora ganham importância.

LIBRA

Os astros vão deixar seu jeito ainda mais encantador e você pode conseguir o que quiser se souber explorar sua simpatia e boa lábia: contatos e conversas podem abrir seus caminhos. Terá facilidade para se expressar e convencer as pessoas, o que deve favorecer seus contatos de trabalho, as paqueras e as relações em geral.

ESCORPIÃO

Em paz com Saturno, a Lua revela que essa sexta-feira será positiva para as suas finanças e há possibilidade de resolver assuntos importantes hoje. Se trabalha em casa, está com tudo para agilizar seus interesses e colocar as tarefas em dia.

SAGITÁRIO

Ao te fazer companhia, a Lua vai realçar seu lado sensível, dedicado e afetuoso, além de fortalecer o seu sexto sentido. Ela também sorri para Saturno pela manhã, sinal de que você vai mostrar uma postura mais séria e centrada no trabalho.

CAPRICÓRNIO

Hoje a Lua está de mudança e ingressa em seu inferno astral, o que pode trazer algumas incertezas e deixar seu comportamento mais contido do que o normal. Vai ser bom mesmo ficar na sua, já que nem todos podem merecer a sua confiança, sobretudo nas relações profissionais.

AQUÁRIO

As amizades estarão no centro das suas atenções hoje, especialmente aquelas relações mais antigas, que têm mais valor para você. Quem garante é a Lua sagitariana, que também vai destacar seu lado espontâneo, otimista e extrovertido, facilitando e favorecendo seus contatos sociais.

PEIXES

A Lua ingressa em sua 10ª Casa e revela que é hora de se dedicar mais às metas na carreira, batalhando com confiança para conquistar seus objetivos. Saturno também vai pesar no seu astral e avisa que talvez você prefira cumprir as tarefas sem muita interferência ou participação de outras pessoas.

Horóscopo nascido em 8 de maio

Os nascidos em 8 de Maio são de Touro e têm a personalidade de Capricórnio. Podem ter uma vida longa e produtiva e o trabalho é a sua principal, bandeira. São pessoas que levam as coisas todas muito a sério. Carregam sobre os seus ombros, grande responsabilidade. Seu número principal é o 10, que resumido dá o 1. Quem porta o número 1, pode ser altamente generoso ou altamente cruel, dependendo da circunstância. Mas pode moderar os seus impulsos.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Daniel, que leva a conseguir o perdão, pelas injúrias e os pecados cometidos. Faz ter uma aparência jovem, mesmo na velhice. Dá consolação e apoio quando há embaraços e indecisão. Dá amor pelo trabalho e pelas suas atividades e negócios. Faz gostar de ler, de experimentar e de aprender. Ajuda a recuperar a graça perdida. O gênio contrário, influencia os ociosos, os preguiçosos e os que gostam de viver às custas dos outros.