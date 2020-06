Horóscopo e anjo do dia 5 de junho de 2020

Áries

Sextou bem sextado com ótimas notícias para seu signo! Mercúrio forma aspecto exato e benéfico com Urano, dando carta branca para alcançar vitórias ao tratar de interesses financeiros e familiares. Vai contar com um tino afiado para lidar com grana. À tarde, tensões estão previstas, quando a Lua entra na fase Cheia, treta com o Sol e ainda promove um eclipse.

Touro

O dia já começa positivo e quem traz boas novas para você é Mercúrio. O astro da comunicação forma um belo sextil com Urano, o planeta mais revolucionário do zodíaco, que segue todo pimpão no seu signo. Sua mente estará a mil, devem surgir muitas ideias férteis e há chance de encontrar soluções incríveis para tudo hoje. Já à tarde, dobre a atenção com os assuntos financeiros.

Gêmeos

Mercúrio segue o baile em sua Casa da Fortuna e faz aspecto muito positivo com Urano, favorecendo os interesses materiais e as iniciativas que visam melhorias financeiras. Há chance de descobrir novas formas de ganhar dinheiro e aliviar suas preocupações. Nunca critiquei, hein?! O céu ainda estimula as parcerias, por isso, some forças com os colegas para conquistar os objetivos em comum.

Câncer

O dia começa perfeito para investir em parcerias e amizades. Mercúrio brilha em seu signo e hoje forma aspecto exato e positivo com Urano, dando sinal verde para seus relacionamentos sociais. Terá prazer em marcar encontros, trocar mensagens, ligar. À tarde, vá devagar! A Lua treta com o Sol, muda para Cheia e promove um eclipse, alertando que será preciso se cuidar melhor.

Leão

Você pode ter uma boa chance de transformar sonhos em realidade, sobretudo na vida profissional. Mercúrio troca likes com Urano, reforçando seus talentos e seu potencial criativo. Pela manhã, a sorte estará a seu favor. À tarde, evite pagar de louca e nada de agir impulsivamente. Sua vida amorosa recebe ótimas vibrações à noite, quando as coisas fluem melhor.

Virgem

Investir num futuro melhor é tudo o que você vai querer hoje e os astros vão conspirar a seu favor. Mercúrio, seu planeta regente, faz ângulo harmonioso com Urano e dá sinal verde para seu signo realizar objetivos e planos que sempre desejou colocar em prática. Inspire-se nas experiências de pessoas bem-sucedidas e aprenda lições com o sucesso dos outros. Perseverança não te falta.

Libra

Mudanças devem ocorrer no seu trabalho, mas tudo indica que trarão boas oportunidades. Quem manda o papo reto é de Mercúrio, no ponto mais alto do seu horóscopo e fica de buenas com Urano, o mensageiro das mudanças. Esses astros revelam sua criatividade e terá facilidade para negociar e convencer pessoas. À tarde, tenha cautela em dobro nos contatos e com gente falsiane.

Escorpião

Ganhar mais dinheiro e melhorar de vida estará entre os seus maiores objetivos nesta sexta e há boas chances de aumentar seus rendimentos. Mercúrio e Urano fecham na parceria e formam aspecto exato e positivo nesta sexta, reforçando sua determinação, agilidade de raciocínio e habilidade para se relacionar, seja ao tratar dos interesses profissionais, financeiros ou pessoais.

Sagitário

Sextou e suas ideias vão fervilhar, podendo dinamizar o seu trabalho e gerar mudanças importantes no emprego. Mercúrio e Urano mandam poderosas vibrações para seus interesses profissionais e os resultados de suas ações melhoram suas finanças. Some forças com os colegas. A Lua fica temperamental à tarde, pedindo muita atenção em seus contatos.

Capricórnio

Hoje você terá muita facilidade para dialogar e se entender com as pessoas, o que deve beneficiar todos os seus relacionamentos. Mercúrio brilha em sua Casa 7 e troca likes com Urano, trazendo bons estímulos para sua vida profissional e amorosa. No entanto, a Lua segue o rolê em seu inferno astral, recomendando cautela especial com a saúde e com assuntos sigilosos.

Aquário

Finalmente sextou e a sua energia está no topo! Ao menos é o que Mercúrio e Urano garantem e esses astros serão seus principais aliados para você se dar bem em tudo o que fizer. Tende a encarar o trabalho com muita disposição. Já à tarde, convém não se entusiasmar demais: a Lua fica pistola, pedindo cautela com planos fora da realidade ou problemas nas amizades.

Peixes

Você pode conseguir o que quiser hoje se agir com simpatia, criatividade e boa lábia. Os astros sopram vibrações positivas em sua direção. Mercúrio brilha em seu paraíso, faz aspecto maravilhoso com Urano e deixa seus talentos em alta. No serviço, é hora de usar toda sua energia e criatividade para sobressair, mostrar seu valor e conquistar o que deseja. Só tenha mais tato à tarde.

Horóscopo nascido em 5 de junho

Os nascidos em 5 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Não precisam trabalhar tanto nem despenderem muito esforço para vencerem na vida. Poderão encontrar oportunidades e portas abertas para concretizarem seus projetos de vida. Seu número principal, é o 8, número de Saturno. Este é o astro da longevidade, da severidade e da administração. Ele impõe disciplina Revela riqueza e bens conquistados ou através de herança.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Mahasiah, que ajuda a esquecer das ofensas recebidas, assim como a conhecer muito e aceitar o plano divino das coisas. Leva ao conhecimento de ciências e de filosofia. Dá amor pela fama, fortuna e celebridade. Dá grande força moral e bom caráter. Faz descobrir o sentido da vida. Confere capacidade de aprender o que se estuda. O Gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem, o egoísmo e todas as más qualidades do corpo e do espírito.