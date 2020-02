Horóscopo e anjo do dia 5 de fevereiro de 2020

Áries

O dinheiro pode vir de modo inesperado. Os caminhos estão abertos para o trabalho e os meios de vida na parte da tarde. Mas a falta de comunicação com as pessoas atrapalha. Muita surpresa positiva e provas de amor e de sinceridade à noite. Uma visita que vai lhe deixar feliz.

Touro

Você está no centro das atenções e muitos podem precisar do seu trabalho e da sua colaboração em algo. Leve o trabalho a sério e só terá a ganhar com isso. Continua favorável para empreender viagem ou conseguir emprego, prestígio e sucesso. No amor, será muito bom à noite.

Gêmeos

O dinheiro pode faltar ou as despesas podem ser maiores do que os recursos em mãos. É preciso buscar o equilíbrio e se for preciso recorrer a alguém da intimidade. No setor amoroso, você terá o que precisa, em breve. Para isso dê o melhor de si.

Câncer

Conte com alguém de Escorpião ou Touro, em algum problema inesperado. Converse, troque ideias e se valha de informações. A originalidade, que deve ser canalizada no trabalho. Na área do amor, mesmo com os que estão contra, você pode ser feliz.

Leão

Procure se conscientizar das responsabilidades e dê o melhor de si, no sentido de conseguir uma posição melhor na profissão que exerce. Com algum esforço e grande dedicação, você vai conseguir isso, logo, logo. No amor, a atração não é tudo. É preciso solidariedade também.

Virgem

Dê asas à imaginação e vá em frente com os planos. Os caminhos estão abertos e você deve expandir o seu trabalho e os seus projetos, confiando que tudo vai dar certo. Mas não fique à espera de terceiros. Vá sozinho, com a cara e a coragem. Alguém o ama de verdade.

Libra

Talvez tenha que brecar um pouco o entusiasmo, para refazer os planos e equacionar as dificuldades com inteligência. Trace novas metas, baseadas em maior segurança e na realidade da situação. Na área sentimental, não há motivo para preocupação.

Escorpião

Divida preocupação e responsabilidade com o sócio, o marido ou a mulher. Converse para se entender. Esclareçam dúvidas de todos os lados, para começar um período novo, mais harmonioso e produtivo. Paixão e atração, mas ciúmes também.

Sagitário

Você encontrará guarida para suas carências, tanto afetivas como de trabalho. Alguém de Touro ou de Capricórnio virá em seu socorro, com palavras e com gestos de amizade. Cuide hoje da saúde e da alimentação. Não exija demasiado de seu parceiro.

Capricórnio

Nem tudo são flores. Alguma dúvida ou incerteza ainda persiste. Mas de amanhã em diante, uma nova luz vai iluminar o seu caminho e as suas ideias também. Espere o que há de vir com otimismo e confiança em si. No amor, você tem tudo nas mãos. Desfrute.

Aquário

Ligue-se mais às questões da casa, da moradia e da família. Talvez tenha que se desdobrar para cumprir seus deveres e para sair de uma situação de sufoco. Consertos, reformas e construção vão lhe dar trabalho e despesas a mais. Um velho amor pode se firmar.

Peixes

Olhe para frente e diga o que tem de dizer e faça o que tem de fazer. Você tem tudo nas mãos para sair de uma situação delicada e se resolver a contento. O otimismo e a confiança em si e nos amigos podem contar muito. No amor, tenha calma e espere.

Horóscopo nascido em 5 de fevereiro

Os nascidos a 5 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Libra. São pacíficos, pacientes, teimosos e persistentes naquilo que desejam. São sensíveis e criativos e podem gostar de música e de artes em geral. Procuram estar sempre ao lado da razão, da justiça e do bom senso. Seu número principal é o 16, formado de Sol e Vênus, que são os mais brilhantes do nosso sistema planetário. Mas a soma dá o 7, de Netuno, que confere intuição e inspiração para a Música e toda expressão artística ou literária. Mas confere também timidez e falta de confiança em si.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Lecabel, que tem influência sobre a Agricultura e sobre toda a vegetação. Dá grande coragem, otimismo e determinação. Dá amor pelas ciências exatas, especialmente pela Matemática. Confere ideias luminosas e grande talento, nas coisas que se propõe a realizar. Faz conseguir riquezas e fortuna, pelo seu próprio trabalho e esforço constante.