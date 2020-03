Horóscopo e anjo do dia 3 de março de 2020

Áries

Intrigas e fofocas podem tumultuar a sua manhã, por isso, meça as palavras e não dê ouvidos a tudo o que os outros vão dizer. Reserve um tempo para cuidar do visual, pois sentir-se bonita vai fazer toda a diferença hoje. Simpatia e atitudes gentis ajudarão você a vencer qualquer obstáculo. Charme e bom papo vão estimular as paqueras. No amor, revele seu lado mais carinhoso e romântico.

Touro

Cuidado para não perder o controle das finanças. Evite empréstimos e não misture dinheiro com amizade. À tarde, vai precisar de mais concentração para dar conta das tarefas ou para aprender algo novo. Nos assuntos do coração, cuidado para não confundir os sentimentos por alguém da turma. Romance secreto vai exigir muita confiança e cumplicidade. Não deixe o ciúme abalar a relação: converse!

Gêmeos

Nem tudo será como você planejou e talvez seja preciso rever alguns planos ao longo do dia. Seja flexível e adapte-se às situações sem se estressar. A tarde pode ser tensa para amizades e parcerias: tenha jogo de cintura. Na paquera, a Lua vai realçar seu charme e estimular as conversas e pode até pintar um clima com alguém da turma e o céu está a favor. Estimule o companheirismo na união.

Câncer

Procure se concentrar em uma tarefa de cada vez, especialmente se estiver aprendendo uma nova função. Pode ter boas oportunidades de crescer no emprego, mas vai ter que encarar a concorrência com firmeza e determinação. Um trato no visual fará bem à sua autoestima e pode favorecer as paqueras. No romance, vença as diferenças e lutem juntos pelos objetivos em comum.

Leão

Você pode querer mais liberdade para fazer as suas coisas e investir em seus projetos. Pode até fazer parcerias, desde que isso não atrase seus planos. No emprego, vença o comodismo e faça cursos para melhorar seu currículo. Boa sintonia com amigos. Pode até descobrir novas afinidades com alguém da turma: romance à vista! Quem já tem alguém vai querer ainda mais sintonia e cumplicidade.

Virgem

Você pode enfrentar a resistência dos colegas ou algum outro desafio no trabalho no início do dia. À tarde, vai querer mudanças, inclusive no visual. Controle bem os gastos para evitar dores de cabeça mais tarde. Seu charme vai atrair como ímã, mas você vai escolher a dedo seu alvo na conquista. Na vida a dois, boa noite para fazer planos. Clima quente e sedutor na intimidade.

Libra

Você vai precisar de concentração extra para dar conta das tarefas. Tenha cuidado com distrações – deixe problemas e preocupações pessoais longe do emprego. À tarde, unir-se aos colegas será uma ótima opção. Evite brigar com parentes por bobagem. Na conquista, vai buscar alguém que realmente combine com você. A união está repleta de amor e romantismo. Não deixe a família se envolver.

Escorpião

A Lua dá sinal verde para você promover as mudanças que deseja no seu dia a dia. Bom momento para dar uma geral em suas coisas e separar o que não usa mais. Nas finanças, controle bem seus gastos e evite investir não que não conhece. Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Romance com colega recebe bons estímulos, mas melhore o diálogo. Na união, explore seu charme e fuja de discussões.

Sagitário

Quem trabalha com parentes vai precisar de muito jogo de cintura para contornar as diferenças. Uma boa estratégia é não levar tudo pelo lado pessoal. À tarde, você terá sorte com dinheiro e vale até fazer uma fezinha, mas também terá que se segurar para não torrar tudo com besteiras. Na paquera, use e abuse do seu charme para brilhar, só não vá assustar o crush exagerando nas cobranças. No amor, fase carinhosa e romântica.

Capricórnio

No trabalho, cuidado para não atrasar por causa de conversas e fofocas. Há risco de não compreender direito uma ordem e cometer erros: dobre a atenção e esclareça bem as suas dúvidas. No campo familiar, evite bater de frente com parentes, sobretudo os mais velhos. Saiba ouvir. No amor, convívio com colega pode despertar novos sentimentos. Se você já tem seu par, vai querer participar mais dos projetos dele.

Aquário

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas mais complicadas. Você terá criatividade de sobra para contornar qualquer obstáculo. Só precisa controlar melhor os gastos, especialmente com cartão de crédito. Além disso, tome cuidado com segredos e mentiras, especialmente no amor. Abra seu coração e afaste o ciúme. Se já tem par, declare e demonstre o seu afeto.

Peixes

Você pode enfrentar alguns desafios em casa, seja por problemas no lar ou conflitos com parentes. Mas não perca tempo com ressentimentos: a melhor alternativa é buscar diálogo para esclarecer logo as coisas. Nas finanças, é uma boa fase para aumentar seus ganhos, mas atenção: não convém misturar dinheiro com amizade. No amor, você saberá bem o que quer e exigir segurança. Cubra seu par de cuidados, só não exagere na possessividade.

Horóscopo nascido em 3 de março

Os nascidos no dia 3 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Virgem. Possuem dons e talentos para as Artes e a Literatura, bem como a poesia, o canto, a dança, a filosofia, assim como para os assuntos espirituais e místicos, religiosos e teológicos. São organizados e metódicos. Seu número principal é o 15, formado de Sol e de Mercúrio. Suas energias separadas são positivas, cada um a seu modo. Somados dão o 6, de Vênus, número das Artes e da beleza, da bondade, da omissão e da vontade fraca, mas também do amor.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Nemamiah, que leva à prosperidade e ao sucesso profissional e financeiro. Que dá grandeza de alma, pureza e força interna suficiente para suportar os embates da vida com otimismo e confiança em si. Domina os grandes comandantes militares ou todos os que combatem por uma causa justa.