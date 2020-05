Horóscopo e anjo do dia 29 de maio de 2020

Áries

Novidades chegam da Lua, que passa a dar um rolê em sua Casa do Trabalho no período da manhã, revelando que você vai mostrar muita disciplina e terá mais paciência para lidar com as demanda do serviço. Contará com muita criatividade para fazer suas tarefas, saberá interagir e dialogar numa boa com as pessoas. Saúde firme e forte!

Touro

Sua estrela vai brilhar muito mais a partir desta manhã e o recadinho é da Lua, que ingressa em seu paraíso astral, garantindo doses extras de sorte, engenhosidade e entusiasmo. O momento é perfeito para se concentrar nas coisas que gosta e ocupar seu tempo com tarefas que despertam seu lado criativo e caprichoso. Sucesso em atividades mentais.

Gêmeos

Sextou! Hoje os astros vão conspirar a favor da sua vida familiar e prometem facilitar bastante o convívio e o diálogo com os seus entes queridos. Bom dia para resolver assuntos pendentes e tomar decisões com a turma de casa. A Lua dá um rolê em sua Casa 4 e troca likes com Mercúrio, seu regente, inspirando seu lado compreensivo, dedicado e altruísta no lar.

Câncer

Se depender das estrelas, você terá muita habilidade para dialogar, expor e defender suas opiniões, principalmente no trabalho. A Lua troca energias com Mercúrio, que segue firme em seu signo, indicando um momento oportuno para apresentar um projeto aos chefes, dar ideias criativas ou até negociar algumas melhorias. Período ideal para sonhar e fazer planos a dois.

Leão

O desejo de ganhar dinheiro, vencer desafios e ter mais segurança na vida será o maior estímulo para você se dedicar ao trabalho. E, com a visita mensal da Lua ao setor financeiro do seu horóscopo, o momento é propício para batalhar por seus interesses materiais. A Lua também troca likes com Mercúrio, ativando seu sexto sentido e fertilizando suas ideias.

Virgem

Sextou e a Lua, nossa fada sensata, começa a brilhar em seu signo e traz poderosas energias para o seu horóscopo, favorecendo seus interesses e relacionamentos. Em paz com Mercúrio, seu planeta regente, a Lua também promete que o período é oportuno para realizar objetivos. Vai esbanjar disciplina, concentração e criatividade.

Libra

Hoje a Lua está toda rolezeira em sua Casa 12 e revela que o período é indicado para desacelerar o ritmo e pegar mais leve. Busque um espaço tranquilo para concluir os deveres sem interrupções, pois será mais produtivo. A Lua também forma aspecto positivo com Mercúrio e promete bons resultados para suas metas, ações e iniciativas. Respeite seus limites.

Escorpião

Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar um rolê em Virgem, incentivando seus planos, projetos e objetivos. A Lua também troca ótimas vibrações com Mercúrio, apontando novos horizontes em sua vida. Período propício para ler, fazer cursos e ampliar seus conhecimentos. Sua fé se intensifica e a confiança interior te ajudará a vencer desafios.

Sagitário

Sextou e você é privilegiado! O céu despeja boas energias e os astros vão estimular seu crescimento, seja no aspecto pessoal, seja no lado profissional. Hoje a Lua migra para a sua Casa 10, iluminando suas ambições e estimulando sua vontade de melhorar de vida. A Lua ainda forma ângulo positivo com Mercúrio, momento oportuno para explorar sua capacidade de organização.

Capricórnio

Se sonha com mudanças em sua vida, as estrelas dão uma força e indicam que novidades devem chegar. A Lua ingressa em sua Casa 9 e ainda forma aspecto maravigold com Mercúrio, que segue enviando poderosos estímulos para as suas relações e parcerias, pessoais e profissionais. Seu lado esperançoso se fortalece e você saberá contagiar os outros.

Aquário

Sextou com boas promessas dos astros e eles revelam que oportunidades podem surgir em sua vida, sobretudo no lado profissional e financeiro. A Lua troca likes com Mercúrio, que segue o baile no setor do trabalho em seu horóscopo, anunciando um momento oportuno para o seu progresso. Você também pode ajudar alguém a cuidar das finanças.

Peixes

A sexta traz novidades capazes de empolgar seu coração. A Lua migra para sua Casa 7 e fica de buenas com Mercúrio, que segue todo pimpão em seu paraíso astral, sinal de sorte, promessa de compromisso e alegrias, principalmente no amor. O dia ainda tem tudo para ser bem produtivo. Período de ótima sintonia com seu bem.

Horóscopo nascido em 29 de maio

Quem nasce em 29 de maio é do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. Gostam de fazer amigos, são simpáticos e se tornam altamente populares. São também muito ligados a irmãos e colegas e desempenham um papel de liderança entre eles. Seu número principal é o 32, formado de 3, Júpiter, e de 2, Lua. Mas que revela duplicidade nos seus interesses amorosos. A Lua, que simboliza a mãe, o lar, a família, as raízes, a terra natal. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de comunicação, inteligência, popularidade, jovialidade, simpatia etc.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Haiaiel, que infunde coragem diante das adversidades e do perigo. Que confere vitórias nas causas justas. Ajuda a todos os que a ele procuram sem nenhuma distinção. Defende da escravidão e dos opressores. Ele confere vitórias, paz energia e bravura, talento e precisão no trabalho. Mas não apoia os tagarelas e intrigantes.