Horóscopo e anjo do dia 28 de novembro de 2019

Áries

Bom momento para se concentrar na vida profissional e cuidar do corpo. Sua intuição estará mais afiada — preste atenção aos seus pressentimentos. Pode se envolver com alguém que mora longe. Palpites: 25, 07 e 88. Cor: rosa.

Touro

Começar um curso e trocar experiências com os colegas são ótimas maneiras de aprender mais do que imagina. Mostre seu lado aventureiro se quiser encantar a sua cara-metade. Palpites: 89, 17 e 62. Cor: verde-claro.

Gêmeos

Preste atenção ao seu sexto sentido, assim, poderá tirar o melhor proveito das oportunidades que surgirem. A química com o par se destaca e pode trazer mais prazer aos momentos íntimos. Palpites: 90, 81 e 54. Cor: vinho.

Câncer

Se aproxime mais das pessoas que têm um papel importante em sua vida e melhore a convivência com os outros. Programa com os amigos ajuda a reforçar os laços com a sua cara-metade. Palpites: 01, 82 e 73. Cor: cinza.

Leão

Vale a pena fazer alguns sacrifícios e priorizar o trabalho se quiser colher um bom resultado. Gaste o excesso de energia praticando algum esporte. Será fácil ganhar o coração de quem deseja hoje. Palpites: 38, 11 e 47. Cor: creme.

Virgem

Logo cedo, resolva qualquer pendência em casa e deixe tudo em ordem. Socialize mais no trabalho e fale com os amigos que estão longe de você. A dois, o diálogo estará favorecido. Palpites: 12, 21 e 84. Cor: azul.

Libra

Astral favorável para fazer algumas mudanças na casa ou engordar sua conta bancária. Vale a pena investir na saúde, mesmo que aumente seus gastos. O diálogo continua em alta na vida a dois. Palpites: 76, 49 e 67. Cor: dourado.

Escorpião

Com habilidade para conversar e trocar ideias, você pode fazer contatos importantes tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ótimo momento para esclarecer qualquer coisa com o par. Palpites: 14, 59 e 95. Cor: branco.

Sagitário

As finanças contam com boas energias. Será preciso muito foco, mas você pode conquistar mais do que imaginava no trabalho. Mas não deixe que a seriedade atrapalhe o romance. Palpites: 42, 06 e 78. Cor: verde-claro.

Capricórnio

Hoje, a Lua entra em seu signo e traz ânimo para cuidar de assuntos pessoais. Aproveite e dê mais atenção à saúde também. A vida amorosa fica mais gostosa se você apostar no romantismo. Palpites: 61, 34 e 16. Cor: lilás.

Aquário

A vontade de ficar no seu canto e se isolar um pouco tende a crescer, mas não será um problema. Poderá ganhar uma grana extra. Encontro com um amor antigo pode agitar velhos sentimentos. Palpites: 08, 53 e 89. Cor: laranja.

Peixes

É hora de correr atrás do que deseja, mesmo que isso pareça algo muito distante ou difícil de alcançar.O romance ganha proteção agora. Palpites: 45, 90 e 27. Cor: vermelho.

Horóscopo nascido em 28 de novembro

Os nascidos no dia 28 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. São conservadores, tradicionais e gostam de cultuar o passado, assim como contar histórias e reviver os bons e os maus momentos. Valorizam muito suas raízes e tradições e gostam de passar isso para as outras gerações. Seu número principal, do dia do nascimento é o 37, formado de 3, Júpiter e de 7 Netuno, astros que juntos regem o misticismo e a Religião. Juntos formam o 1, do Sol, que confere liderança, sucesso e sabedoria, poder, autoridade e solidão.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Cavakiah, que tem domínio sobre as partilhas amigáveis e os testamentos. Promove a paz e o entendimento no seio das famílias. Dá boa convivência e paz entre pais e filhos e faz a reconciliação no meio familiar, quando há brigas. Consegue o perdão para as ofensas praticadas, quando há arrependimento.