Horóscopo e anjo do dia 26 de novembro de 2019

Áries

Seu otimismo será contagiante e isso já é meio caminho andado, inclusive no trabalho. Dedique-se mais aos estudos ou troque experiências com os colegas. Paixão à distância estará protegida. Palpites: 23, 59 e 77. Cor: preto.

Touro

Reviravoltas podem marcar o trabalho nesta terça. Aproveite o astral para se livrar dos maus hábitos. A atração física esquenta as coisas na paquera ou nos momentos de intimidade com o par. Palpites: 96, 78 e 42. Cor: preto.

Gêmeos

Priorize as tarefas que dependem da colaboração de outras pessoas, já que elas devem correr melhor. Bom momento para firmar parcerias ou sociedade. Seu jeito mais carinhoso anima a vida conjugal. Palpites: 07, 52 e 79. Cor: lilás.

Câncer

Vai sobrar disposição para mergulhar no trabalho e encarar as tarefas com seriedade. A saúde também pede um pouco mais de disciplina da sua parte. Terá que ceder um pouco ao seu par na relação. Palpites: 62, 17 e 80. Cor: preto.

Leão

O momento é favorável para se dedicar mais a tarefas que exigem criatividade ou colaboração de colegas. Faça uma fezinha. Seu carisma estará irresistível e você vai arrasar na conquista! Palpites: 63, 90 e 99. Cor: vermelho.

Virgem

A família pode exigir um pouco mais de atenção da sua parte, mas também estará ao seu lado para o que precisar. Assuntos de rotina ou ligados à família podem marcar os momentos a dois. Palpites: 10, 37 e 28. Cor: vermelho.

Libra

Você terá facilidade para expressar suas ideias e convencer os outros. Explore essa habilidade para se destacar no trabalho. O diálogo será a melhor maneira de tocar o coração do par. Palpites: 56, 83 e 65. Cor: branco.

Escorpião

O dinheiro pode concentrar boa parte da sua atenção nesta terça e há chance de fechar um bom negócio ou conseguir uma renda extra. Excesso de apego pode incomodar na convivência com o par. Palpites: 12, 93 e 48. Cor: roxo.

Sagitário

O excesso de confiança pode se transformar em uma armadilha, por isso, mantenha os pés no chão e não se arrisque demais. Cuide mais da saúde. Você vai se entender bem com sua alma gêmea. Palpites: 58, 22 e 85. Cor: cinza.

Capricórnio

Agir com discrição no trabalho ajuda a afastar as pessoas intrometidas. Adie qualquer decisão importante para um momento mais favorável. Se tem compromisso, não esconda nada importante. Palpites: 59, 68 e 86. Cor: amarelo.

Aquário

Tudo indica que irá se importar com o bem-estar dos outros. No trabalho, o companheirismo pode melhorar o entrosamento com os colegas. Você e a sua cara-metade estarão mais próximo. Palpites: 78, 87 e 69. Cor: rosa.

Peixes

Para dar conta do serviço, redobre a atenção. Será preciso cuidar melhor do corpo se quiser exibir uma boa aparência. Interesses em comum podem fortalecer a vida a dois, mas espante a rotina. Palpites: 88, 16 e 61. Cor: laranja.

Horóscopo nascido em 26 de novembro

Os nascidos no dia 26 de Novembro são do signo de sagitário com a personalidade de Escorpião. São desconfiados e meio reservados, o que é incomum em Sagitário, sempre muito franco e muito aberto. É difícil exporem suas ideias e suas intenções com clareza. Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio, astros de grande mobilidade, que caracterizam pequenas e grandes viagens. A soma dá o 8, de Saturno, que infunde seriedade e responsabilidade, autoridade, austeridade e vida longa.

Anjo do dia

O anjo do dia é Iehuiah, que protege os nobres e descobre os acordos e traições que se fazem contra os reinados e a estabilidade dos governos. Ajuda com que cumpram os deveres e as leis. Confere franqueza e lealdade e espírito de justiça. Dá capacidade de trabalho, ação e lisura no cumprimento dos deveres. Ajuda a ter sucesso na profissão, assim como reconhecimento dos próprios deveres. Ajuda a ter o reconhecimento dos próprios defeitos e se corrigir.