Horóscopo e anjo do dia 25 de setembro de 2019

Áries

Pode sofrer pressão no emprego, com possíveis cobranças. Use sua diplomacia para se sair bem dessa situação. Está chegando uma fase em que poderá, ao lado do seu par, buscar o apoio um do outro. Palpites: 65, 74 e 92. Cor: branco.

Touro

Esse é um momento de escolhas profundas, em que poderá se reinventar e dar uma guinada em sua vida. Terá prazer em curtir a companhia dos parentes. No amor, deixe a teimosia de lado. Palpites: 66, 75 e 03. Cor: roxo.

Gêmeos

Pode passar por um impasse no momento de tomar decisões sobre o seu futuro na carreira. Aquela pessoa que te tira da zona de conforto talvez seja ideal para um relacionamento sério. Palpites: 22, 76 e 85. Cor: cinza.

Câncer

Disposição e autoconfiança darão o clima de hoje no seu emprego. O dia será produtivo. As pequenas dificuldades entre você e seu amor vão se resolver com boa vontade, mas os dois precisam ceder. Palpites: 86, 41 e 14. Cor: Pink.

Leão

Poderá se destacar em suas atividades graças à sua forma de se comunicar e seu jeito de lidar com os colegas. Ao conhecer alguém que desperta sua atenção, ouça mais e se abra para uma nova paixão. Palpites: 51, 24 e 87. Cor: rosa.

Virgem

Talvez precise ser mais firme em suas relações profissionais. O dia não está favorável para acordos. Na união, o clima é amoroso, favorecendo diversões e intimidade sexual. Palpites: 97, 61 e 43. Cor: branco.

Libra

Aproveite esse período para crescer no trabalho! Começar um curso pode ser uma boa pedida. Entre o círculo de amigos, talvez encontre uma paixão estimulante. Assuntos polêmicos devem ser evitados. Palpites: 62, 35 e 17. Cor: marrom.

Escorpião

Poderá ter ganhos extras caso trabalhe por conta. Diga para sua alma gêmea o quanto ela é importante na sua vida. Na intimidade, promessa de momentos cheios de desejo num local diferente. Palpites: 00, 54 e 63. Cor: branco.

Sagitário

Evite começar novos projetos hoje: será melhor dar andamento ao que já foi iniciado. Se já tiver seu par, deverão participar de um projeto social, e isso servirá para uni-los ainda mais. Sexo com qualidade. Palpites: 91, 01 e 73. Cor: laranja.

Capricórnio

O dia será corrido no trabalho e precisará ter bastante foco para dar conta de tudo. A dois, valorize o clima de intimidade, com conversas ao pé do ouvido, além de declarações de amor e carícias quentes. Palpites: 47, 20 e 56. Cor: prata.

Aquário

Quem trabalha no comércio ou em atividades que exigem plantão será favorecido pelos astros. Se tiver algum programa com os amigos, aceite o convite, pois poderá conhecer pessoas interessantes. Palpites: 66, 21 e 57. Cor: prata.

Peixes

Se trabalha em algo ligado a direito ou tem processo na Justiça, os astros poderão beneficiar sua atuação ou um desfecho. A Lua dá uma força para que resolva seus problemas, cuide da saúde e, de quebra, atraia um amor. Palpites: 04, 67 e 76. Cor: laranja.

Horóscopo nascido em 25 de setembro

Os nascidos a 25 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São otimistas e confiantes, independentes, francos e honestos. Apreciam a liberdade de ação e de ideias e lutam para viver livres de amarras e de preconceitos. Mas no fundo são tímidos, embora não o demonstrem. Seu número principal é o 32, formado de Júpiter e Lua, que por sua vez, comandam, pela ordem, o direito o magistério, a cultura e a sabedoria, e a Lua preside as emoções a memória, a família, os bens de raiz. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de comunicação, da simpatia, das amizades e do comércio. Esta influência faz com que se mantenham sempre jovens.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Ielahiah, que confere o apoio de magistrados para ganhar as causas justas. Defende contra atentados e assaltos. Dá grande coragem diante da adversidade e a dor de qualquer natureza. Leva a conquistar a celebridade. Conduz ao sucesso nas empresas.