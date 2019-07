Horóscopo e anjo do dia 25 de julho de 2019

Áries

Confie no seu potencial se participar de teste ou seleção. Com energia de sobra, saberá dar conselhos aos colegas. Se amar alguém, tente criar um clima propício para seu alvo reparar melhor em você.

Touro

Se você trabalha com parente, espere muito sucesso. Uma ideia não planejada deverá vingar. Na união, a confiança será necessária. Fale mais sobre seus desejos na intimidade conjugal.

Gêmeos

É um momento de realização em que você saberá ganhar a confiança das pessoas. Mantenha o foco nos seus projetos profissionais. Poderá conquistar um sonho. Espere boas chances na sedução.

Câncer

Mantenha o foco nos seus projetos, pois oportunidades de sucesso profissional se aproximam. É possível que pinte um novo amor caso esteja livre. A dois, é hora de curtir os sentimentos intensos.

Leão

Poderá se sair bem no seu serviço se buscar a concentração. Bom momento para se arriscar em novos projetos, já que suas finanças estarão mais organizadas. As coisas no amor tendem a dar certo.

Virgem

A Lua em Touro incentiva seus estudos e sua vontade de aprender. Poderá se dar bem em contatos com pessoas de outras cidades. Tente ser mais marcante na paquera para se fazer notar.

Libra

Aproveite as influencias de Vênus e Mercúrio para conquistar parceiros interessantes no trabalho. Pode ter que resolver pendências. Nas conquistas, seu charme será irresistível.

Escorpião

Você terá coragem de ir atrás da sua grana. Seu dinamismo pode gerar oportunidades no campo profissional. Talvez você tenha que se impor de forma firme. Procure confiar mais no par.

Sagitário

No trabalho, mesmo que tudo mude, você vai conseguir acompanhar. Não tenha pressa para tomar decisões sobre imóveis. Procure se interessar pelos assuntos do par.

Capricórnio

Você terá a sensação de que recebe uma ajuda do anjo da guarda. Pode se impor com os colegas de trabalho de forma que eles entendam o que deseja. A dois, os passeios farão bem.

Aquário

Cuide de sua saúde com hábitos saudáveis. Sucesso com crianças e sintonia com gente jovem. Irá se dar bem encerrando ciclos que já acabaram. Na paquera, pode ter dificuldade em se decidir.

Peixes

Júpiter dará muito gás aos seus sonhos. Pode tomar decisões baseada nessa energia. Sua criatividade e a alegria estão em destaque. Na relação, a sinceridade irá renovar os sentimentos.

Horóscopo nascido em 25 de julho

Os nascidos a 25 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Gêmeos. São de inteligência privilegiada e capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade e de serem bem sucedidos nos estudos. Assim sendo, são bem informados e portadores de cultura geral. Seu número principal é o 30, formado de 3, o número símbolo de Júpiter e de zero. Júpiter que confirma as características já descritas, com vocação para tudo o que já foi citado acima. Mas a nível pessoal e psicológico diz que são indefinidos e indecisos na área sentimental e amorosa. Pode causar duplicidade amorosa e conjugal. Sua generosidade é algo muito forte.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Mebahiah, que tem o dom de consolar, de aliviar, aconselhar e orientar. Que infunde esperança e alegria. Influi sobre a bondade e a piedade. Ele tem domínio sobre a Filosofia, a moral e a religião. Leva ao cumprimento dos deveres. O Gênio contrário destrói a esperança, é inimigo da verdade, da fé e da religião. Faz tudo para degenerar a humanidade.