Horóscopo e anjo do dia 24 de setembro de 2019

Áries

Momento positivo para estruturar a carreira. Sua força de trabalho é grande, assim como sua capacidade de exercer uma boa liderança. Não tenha receio de mostrar o que sente para quem ama. Palpites: 73, 46 e 28. Cor: amarelo.

Touro

Administre com paciência os obstáculos profissionais que surgirem, pois a fase não é boa para mudanças. A Lua favorece a organização da rotina e do lar. A dois, o desejo deve ficar mais intenso. Palpites: 56, 47 e 65. Cor: pink.

Gêmeos

Tenha jogo de cintura no emprego para executar as tarefas, principalmente as que dependem apenas de você. Poderá dar ou receber informações que valem ouro. No romance, clima de harmonia. Palpites: 30, 66 e 84. Cor: azul.

Câncer

Evite a pressa ao executar as tarefas em seu trabalho. Em família, o clima é de alegria e generosidade. Tome a iniciativa e convide a pessoa que paquera para sair. Palpites: 67, 58 e 85. Cor: branco.

Leão

Ventos de mudança vão soprar na carreira, mas talvez levem para onde você não quer. Existe uma chance de se apaixonar por um (a) colega. Na intimidade, sexo nota 10! Palpites: 41, 68 e 77. Cor: preto.

Virgem

Terá muito poder de negociação. Vai revelar grande capacidade de organização com suas coisas e dos outros. Sua discrição e seriedade poderão atrair um amor que está na mesma sintonia. Palpites: 96, 69 e 78. Cor: verde-claro.

Libra

Promessa de intensa atividade mental com mil projetos na cabeça. Boa capacidade de recuperação física e emocional. A dois, agarre a chance de dar o primeiro passo para realizar um projeto antigo. Palpites: 79, 61 e 34. Cor: roxo.

Escorpião

Talvez precise rever algumas pendências profissionais. Uma viagem, ou até uma bolsa de estudos, deverá surgir nesse momento. É grande a chance de reatar um antigo namoro. Palpites: 62, 98 e 53. Cor: cinza.

Sagitário

Os contatos sociais poderão lhe trazer ganhos profissionais. Aceite convites para eventos ligados ao seu trabalho. Como estará em evidência, deverá ser notado(a) por pessoa amorosa e desinibida. Palpites: 36, 27 e 99. Cor: vermelho.

Capricórnio

Pode haver desajuste entre sua capacidade profissional e as obrigações no serviço: aproveite para brilhar! Vai desejar um amor tranquilo, mas seu alvo talvez só queira aventura. Palpites: 01, 64 e 91. Cor: vermelho.

Aquário

Sua capacidade de se organizar e arrumar as coisas na profissão ou na vida pessoal vai estar ativada. Se estiver em um relacionamento sério, deixe os problemas de lado e se entregue à paixão. Palpites: 02, 38 e 47. Cor: branco.

Peixes

Os astros abençoam uma reviravolta na sua carreira. Parcerias são boas, mas chegou o momento de brilhar sozinho (a). Seja ousado (a) no romance: diga o que sente, gosta e o que acende seu tesão. Palpites: 93, 21 e 57. Cor: roxo.

Horóscopo nascido em 24 de setembro

Os nascidos no dia 24 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São festeiros, divertidos e antenados nas atividades artísticas, assim como a diversões. São ligados à família de origem, muito embora possam ser incompreendidos por ela. Seu número principal é o 31, formado de 3, o símbolo de Júpiter. O Sol, 1, que é símbolo de poder e liderança, autoridade e solidão. Juntos formam o 4, de Urano, que simboliza a modernidade, o trabalho, a tecnologia da informática, da física e da eletrônica. Leva ao espírito de fraternidade e evolução cósmica.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Veuliah, ele liberta os escravos e inspira a independência e a liberdade. Também preside a paz e tem influência sobre a prosperidade, atuando sobre países e pessoas. Conduz à vitória na guerra e na luta pelas causas justas, muito embora tenha relação com o gênio da guerra. Dá amor pelas ciências e pelas artes.