Horóscopo e anjo do dia 24 de julho

Áries

A Lua em Touro vai deixar você mais confortável para lidar com seu dinheiro. Imprevisto em compromisso profissional. O céu estará tenso, prevendo desafios. Seja mais paciente com seu bem.

Touro

Vênus e Mercúrio podem complicar sua forma de se comunicar, por isso, mal-entendidos estão previstos. Talvez se decepcione em viagem. No amor, evite fazer promessas.

Gêmeos

Seus contatos talvez não tragam boas notícias. Evite fazer empréstimos e nem assuma dívidas difíceis de saldar. No romance, aja com calma, pois poderá rolar instabilidade nos sentimentos.

Câncer

Não faça promessas se não souber como cumprir. Nem toda intuição deverá ser levada a sério. Com relação ao seu dinheiro, economize. Vai sentir vontade de assumir compromisso no amor.

Leão

O clima será de cobrança no seu emprego. Evite medir forças com seus superiores. Cuidado com senhas e acessos ao seu dinheiro. Na vida a dois, nada de prender sua alma gêmea.

Virgem

Se tiver entrevista de emprego marcada, mantenha a calma e a criatividade. Dê mais atenção aos seus amigos! Bom controle financeiro. Você deverá ceder em nome da paz conjugal.

Libra

Irá se envolver em discussão, evite tomar partido. No trabalho, pode se inspirar para dar um novo sentido junto com a equipe. As viagens e contatos estão em bom momento. Fuja da rotina com seu amor.

Escorpião

Procure controlar seu orçamento para não gastar demais. Seus contatos com parentes e vizinhos podem não ser agradáveis. Terá energia para se dar bem no seu emprego. Vai encantar quem ama.

Sagitário

Terá muita criatividade e estímulo para lidar com jovens. Invista seu tempo nos seus estudos e verá que vale a pena. Aprenda a relaxar em atividades físicas. Nas paqueras, vai dar o primeiro passo.

Capricórnio

Saturno indica que não será muito bom você tomar decisões hoje. Deve cuidar da sua saúde. Terá uma forma cativante de se expressar. A dois, pode precisar reconsiderar decisões.

Aquário

Trabalho em outra cidade pode ter interferências desagradáveis. Procure não desperdiçar seu dinheiro. Vai querer fazer mudanças no lar. No romance, o diálogo será parceiro.

Peixes

Não misture a vida pessoal com a profissional. Seu dia pode ficar fora do eixo e você sentir esgotamento. Bons negócios podem pintar de repente. Entre você e o par, a amizade será aliada.

Horóscopo nascido em 24 de julho

Os nascidos a 24 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem beleza física, podem ser talentosos e alcançarem grande sucesso naquilo que se propuserem. São incompreendidos na sua própria família e às vezes criticados e prejudicados com intrigas e fofocas. Seu número principal é o 29, cujos algarismos somados formam o 11, que não se divide e nem se simplifica, que classifica as pessoas especiais e criativas, originais e exóticas de grande ideal, de espírito altruísta e com outro lado contrário, cruel.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Nithael, que consegue os favores e os benefícios dos poderosos e dos que detém a autoridade nas mãos. Sejam quais forem. Protege a estabilidade do emprego e confere prestigio profissional e pessoal. Dá vida longa e ajuda a obter a misericórdia divina. Dá talentos e virtudes que destacam seus protegidos. Podem conseguir boa fama e celebridade.