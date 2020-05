Horóscopo e anjo do dia 20 de maio de 2020

Áries

Vai ser fácil argumentar e convencer as pessoas. Uma fase promissora começa hoje, especialmente para quem atua com compras, vendas, trocas, aulas, tutoriais ou pretende começar algo por conta própria, principalmente na internet. Nos assuntos do coração, encontros virtuais e bons papos vão animar as paqueras ou podem quebrar a rotina no romance.

Touro

A maior notícia vem do Sol, que começa a agir em sua Casa da Fortuna na manhã dessa quarta-feira. O astro-rei anuncia uma fase bem positiva e movimentada para os seus interesses materiais, então, fique de antena ligada nas oportunidades de aumentar seus ganhos e explore mais o seu potencial criativo para atrair dinheiro, mas tente economizar o que puder.

Gêmeos

Sua estrela vai brilhar muito mais e o momento é perfeito para explorar os seus dons: use e abuse do seu poder de comunicação, da sua criatividade e do seu entusiasmo em todos os setores. No trabalho, você tem tudo para surpreender com iniciativas inteligentes, versáteis e arrojadas. Mas ouça também os avisos da Lua, que hoje se movimenta em sua 12ª Casa e recomenda a ir com mais calma no amor.

Câncer

Prefira se unir a quem pensa como você e não entre em confronto com quem tem opiniões divergentes. Por outro lado, pode ser uma boa fase para refletir sobre suas conquistas e fazer planos para o futuro. Um novo ciclo vai chegar em breve e é importante saber o que quer. Hoje o Sol começa a infernizar seu signo e aponta instabilidades, mas reforça sua intuição.

Leão

Você vai se concentrar real oficial na carreira e nos seus projetos para o futuro. Só convém ter um pouco mais de jogo de cintura ao trabalhar em equipe ou sociedade. Agora, a novidade mais impactante do período vem do Sol, que migra hoje para sua 11ª Casa Astral, estimulando seus sonhos, ideais e suas amizades.

Virgem

Você terá energia farta para mergulhar no trabalho e não medirá esforços para conquistar o que deseja. Pode fazer mudanças importantes, ainda que seja necessário repensar alguns projetos. À tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, apontando altos e baixos. Cuidado com gastos imprudentes e desnecessários para não levar uma surra de boletos no final do mês.

Libra

Hoje os astros ainda inspiram sua vontade de se cuidar, dar mais valor à saúde e abandonar alguns hábitos. Agora, a maior novidade dessa quarta chega do Sol, que ingressa em sua 9ª Casa, um setor muito positivo do seu Horóscopo. Além de estimular os estudos e fortalecer a espiritualidade, o astro-rei incentiva você a buscar outros horizontes.

Escorpião

Boa fase para iniciar as mudanças que deseja para o seu futuro. Pense no que quer conseguir e dê o primeiro passo. No campo sentimental, você vai querer compromisso e tudo indica que não se contentará com aventuras, mas o astro-rei ilumina sua sensualidade e garante que você vai atrair paixões sem se esforçar.

Sagitário

Sol que migra hoje para o seu signo oposto, estimulando suas relações pessoais e profissionais. O astro-rei favorece as parcerias no serviço e revela que é hora de se unir aos colegas para estimular a cooperação. Nos assuntos do coração, o romance está no ar e quem não tem compromisso amoroso vai sentir mais vontade de buscar a sua alma gêmea.

Capricórnio

O período será de renovação na sua vida e você vai contar com mais vitalidade e força de vontade para vencer os desafios. Bom momento para colocar as tarefas em dia, mostrar sua capacidade e provar o quanto é competente. Na paixão, seu charme está acentuado e você vai atrair como ímã. As estrelas indicam que pode pintar uma deliciosa surpresa com alguém especial.

Aquário

Não vai faltar estímulo para você contornar os desafios sem perder o bom humor. Na paixão, tudo indica que vai fazer um tremendo sucesso, já que esbanjará poder de sedução, bom papo e simpatia. Pode iniciar um namoro ou deixar a relação com sua cara-metade ainda mais prazerosa.

Peixes

Tudo indica que vai interagir bastante com os parentes e desejará resolver tudo o que for possível. Conte com as pessoas próximas para colocar tarefas em ordem e até agilizar o serviço, se está trabalhando em casa. Na paquera, conversas estimuladas nas redes sociais: pode até se declarar a alguém.

Horóscopo nascido em 20 de maio

Os nascidos no dia 20 de Maio são de Touro com a personalidade em câncer. São populares, comunicativos, espertos, ativos e com bom jogo de cintura. São criativos no terreno das Artes e da Comunicação. Mas a sua vida é de altos e baixos, de idas e de vindas, de subidas e de descidas, ganhos e perdas, sucesso e fracassos. Seu número é o 22, formado de 2, em dobro, o símbolo da Lua. A Lua que retrata as origens, a memória, a figura da mãe e da terra Natal. Mas a soma dá o 4, de Urano, que os fazem ativos e agitados, modernos e inovadores.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Iah-Hel, que confere grande iluminação. Faz abandonar a vida desregrada e os prazeres mundanos, em favor dos valores espirituais. Faz buscar a verdade. Dá compreensão e entendimento entre marido e mulher. Faz gostar de Filosofia e de ciências místicas. Faz ser modesto e humilde, honesto e de bom caráter. Mas o gênio contrário é o amante do escândalo, do luxo, da inconstância, da desunião e do divórcio.