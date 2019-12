Horóscopo e anjo do dia 19 de dezembro de 2019

Áries

Boas chances de crescer na carreira, mas evite trocar o certo pelo duvidoso. Fuja de fofocas e mantenha o foco. Você e seu bem devem perceber que o amor está no dia a dia do casal. Palpites: 80, 44 e 89. Cor: preto.

Touro

Pode se dar bem ensinando seu trabalho a outras pessoas. A Lua favorece mudanças no visual. Observe se a pessoa que está a fim é mesmo a certa antes de abrir seu coração. Palpites: 18, 09 e 27. Cor: vermelho.

Gêmeos

Confie em si e tenha ousadia para conseguir o que quer. Mas a vida não é só trabalho, relaxe após o expediente. Pode querer impor mais suas vontades no romance, mas faça isso com jeitinho. Palpites: 55, 19 e 82. Cor: rosa.

Câncer

Memória ótima e capacidade para pesquisar também. Energia voltada para parcerias profissionais e atendimento a clientes. Com um charme discreto, poderá ganhar de vez seu alvo. Palpites: 56, 74 e 02. Cor: branco.

Leão

Cuidado ao cortar relações no trabalho. Se precisar, faça com calma. Muita disposição para o serviço. Quanto mais autêntico(a) for com seu bem, maiores as chances de seguirem fortes. Palpites: 48, 93 e 57. Cor: roxo.

Virgem

Tente realizar suas tarefas rotineiras de outro jeito. A Lua favorece mudanças de atitude e no visual, então ouse mais. Sensualidade em alta, aproveite e saia com amigos para paquerar. Palpites: 94, 04 e 13. Cor: amarelo.

Libra

Cuidado com o que fala sobre seus projetos no trabalho, pois alguém pode escutar e aparecer com as mesmas ideias. Está na hora de cair fora da paquera que não evolui e partir para outra. Palpites: 05, 77 e 68. Cor: amarelo.

Escorpião

Talvez receba ajuda profissional de algum desconhecido, amigo de amigo. Parcerias renderão. Momento delicado para o casal e você precisará abrir mão do autoritarismo para se entenderem. Palpites: 42, 24 e 33. Cor: rosa.

Sagitário

Assuntos sigilosos deverão ser tratados com cuidado, para evitar vazamentos. Poderá recusar convites de festa para focar em compromissos. A paquera poderá terminar em prazer redobrado. Palpites: 79, 25 e 16. Cor: amarelo.

Capricórnio

Possibilidade de reconhecimento por sua atuação profissional, podendo receber elogios ou um prêmio. Ambição ativada na reta final do ano. Chegue mais junto na paquera e poderá se dar bem. Palpites: 98, 53 e 44. Cor: lilás.

Aquário

Uma promoção ou ampliação da sua área pode acontecer. Favorecidos os relacionamentos com pessoas que acrescentam conhecimento. Uma paixão secreta poderá começar a tomar forma agora. Palpites: 90, 81 e 54. Cor: pink.

Peixes

Convivência mais próxima com amigos favorecerá a troca de confidências e ajuda em dificuldades emocionais. Chances de se apaixonar rapidamente e intensamente por alguém discreto. Palpites: 19, 91 e 73. Cor: laranja.

Horóscopo nascido em 19 de dezembro

Os nascidos no dia 19 de dezembro são do signo de Sagitário, com a personalidade de Capricórnio. São ambiciosos, organizados, objetivos e práticos. Planejam e projetam sempre um futuro promissor, por essa razão realizam e conseguem muito. Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Confirma seu amor a terra e às suas raízes e tradições. São ligados à família, à mãe e aos bens de raiz. Mas a soma dá o 10, que reduzido dá o 1, do Sol, que confere poder, liderança e independência, egocentrismo e generosidade ao mesmo tempo. Mas também que causa a solidão.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Poiel, cujo poder é grandioso e sua missão diversificada. Age sempre em favor dos que dele precisam, seja qual for a circunstância ou necessidade. Confere humildade e desprendimento. Ajuda a todos sem distinção ou discriminação.