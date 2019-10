Horóscopo e anjo do dia 17 de outubro de 2019

Áries

Você vai se comunicar com muita facilidade e pode conseguir o que quiser com bons argumentos. Na paquera, puxe papo, conheça melhor o alvo e, se sentir firmeza, tome a iniciativa. Palpites: 13, 58 e 94. Cor: dourado.

Touro

Arregace as mangas e fique atento às chances de aumentar seus ganhos. Pode até arranjar mais um emprego para ter uma renda extra. Não abuse das cobranças e da autoridade na união. Palpites: 95, 77 e 86. Cor: laranja.

Gêmeos

Você vai usar toda sua simpatia e boa lábia para se destacar no trabalho e atingir seus objetivos. Na paquera e no romance, seu jeito extrovertido e alto-astral serão irresistíveis. Palpites: 60, 87 e 69. Cor: azul-claro.

Câncer

O desânimo pode dominar seu astral no início do dia. Marte lhe dará força, mas respeite o desejo de ficar mais no seu canto. Na união, programas caseiros serão excitantes e repletos de paixão. Palpites: 61, 07 e 16. Cor: lilás.

Leão

Pode conseguir o apoio de colegas para investir em seus projetos para o futuro. Também pode ter boas ideias no trabalho. A paixão está no ar e pode transformar amizade em romance. Palpites: 89, 17 e 53. Cor: amarelo.

Virgem

Vai desejar provar sua competência e crescer na carreira. Boa época para tentar uma promoção, aumento ou um negócio novo. Na paquera, vai investir em alguém influente e bem-sucedido. Palpites: 81, 99 e 09. Cor: vermelho.

Libra

Bom momento para retomar fazer cursos profissionalizantes. Se quer crescer na vida, corra atrás! Pode pintar atração por alguém de outra cidade. Hora de mostrar seu lado mais ousado a dois. Palpites: 55, 37 e 82. Cor: vermelho.

Escorpião

Bom dia para promover mudanças e resolver de vez assuntos que atormentam sua alma. Sucesso absoluto na conquista e também entre quatro paredes. Realize suas fantasias mais ousadas. Palpites: 92, 83 e 38. Cor: branco.

Sagitário

Una-se aos colegas e somem forças para cumprir as metas em comum. Pode se apaixonar por alguém da turma. A dois, não faltarão companheirismo, atração e sedução. Palpites: 57, 12 e 75. Cor: vermelho.

Capricórnio

Vai contar com muito iniciativa e determinação para cumprir as tarefas. Atração por alguém do trabalho será maior. Na união, você e seu bem podem realizar um projeto muito desejado. Palpites: 85, 58 e 76. Cor: dourado.

Aquário

Use a criatividade para deixar o ambiente mais descontraído no trabalho. Sinal verde para investir no seu progresso. Seu charme vai arrasar corações. Sintonia incrível na união. Divirtam-se! Palpites: 77, 50 e 41. Cor: amarelo.

Peixes

No trabalho, bom dia para organizar suas coisas e descartar o que não usa mais. Priorize as tarefas que já domina. Uma paquera pode surgir de onde menos espera. A intimidade vai pegar fogo! Palpites: 15, 42 e 87. Cor: rosa.

Horóscopo nascido em 17 de outubro

Os nascidos a 17 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida é de altos e baixos, de idas e vindas, bem como de perdas e ganhos. Nada é duradouro a não ser as coisas verdadeiras e significativas, em sua vida. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 24, formado de Lua, 2 e de 4, Urano que juntos formam o 6, de Vênus, que mexe com as emoções, com a memória e a fantasia. Vênus é o astro da beleza, da harmonia e das artes, do amor e dos sentimentos, do romantismo exagerado e do drama passional também.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Manaquel, que faz ter sonhos reveladores. Confere o espírito da premonição e tem o dom de curar, principalmente o mal da epilepsia. Tem domínio sobre a vegetação e os animais, principalmente os aquáticos. Influi sobre o bom sono e combate a insônia. Confere beleza de corpo e de espírito. Dá um bom caráter, amável e suave. Faz conseguir a amizade das pessoas de bem.