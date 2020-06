Horóscopo e anjo do dia 17 de junho de 2020

ÁRIES

Há chance de ganhar uma grana inesperada ou ter uma ideia revolucionária para ganhar dinheiro. Pode ser algo para fazer em casa ou com a família. Aliás, essa quarta promete ser muito positiva para cuidar dos assuntos do seu lar: um clima de entendimento vai rolar com a turma de casa e vocês podem encontrar ótimas soluções para os probleminhas.

TOURO

Quem entra em cena para dar apoio e fortalecer seu bom papo é Mercúrio. O astro da comunicação troca likes com a Lua, que hoje brilha especialmente para você, incentivando a lapidar sua capacidade de expressão. Amizades ganham estímulos e coversas descontraídas podem abrir caminho para a paquera.

GÊMEOS

Lua e Mercúrio formam um belo sextil, inspirando sua intuição criativa e fertilidade mental. Eles prometem um período positivo para mexer os seus pauzinhos, sobretudo se deseja melhorar as finanças. Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro: confie nos seus insights e no seu sexto sentido. Nos assuntos sentimentais, o astral vai oscilar.

CÂNCER

Trocar ideias vai estimular a sua criatividade e pode render boas soluções no trabalho. Na paixão, tudo indica que vai fazer sucesso nas redes sociais, pode receber convites para novas amizades e conhecer gente bem bacana. É hora de envolver o crush com seu bom papo ou conversar mais com a pessoa amada.

LEÃO

É a hora certa para aplicar as múltiplas habilidades que possui nas suas tarefas e mostrar do que é capaz, ainda mais se vislumbra uma boa oportunidade de sucesso. Seus instintos estão tinindo hoje e podem apontar caminhos prósperos em seu horizonte. No campo sentimental, vai querer caprichar no visual e conquistar alguém que realmente valha a pena.

VIRGEM

Coloque a sua saúde em primeiro plano e respeite seus limites, evitando acumular tarefas e funções. A tarde será mais positiva e as coisas devem caminhar bem. À noite, Lua e Urano se encontram no céu e renovam o sonho de encontrar um par que tenha tudo a ver contigo.

LIBRA

O momento também é indicado para mudar radicalmente o visual e sua criatividade e bom gosto serão grandes aliados nessa missão. Vale até testar um novo corte ou cor nos cabelos. Nos assuntos do coração, sua sensualidade sobe de patamar e fica irresistível.

ESCORPIÃO

Unir-se aos outros pode deixar o seu dia mais produtivo e você pode alcançar conquistas importantes ao somar forças com quem tem objetivos em comum, especialmente no trabalho. Parcerias e alianças com os colegas pode ser o melhor caminho para atingir metas que sejam benéficas para todos. O céu protege os interesses partilhados e garante motivação extra numa equipe ou sociedade.

SAGITÁRIO

Terá muita perseverança e disposição para cumprir suas tarefas e uma capacidade incrível de improvisar e solucionar problemas. Só não exagere na tentativa de dar conta de tudo para não se sobrecarregar e afetar sua vitalidade física. Pense no seu bem-estar e reserve um tempo para cuidar da saúde e descansar, afinal quem não precisa recarregar as energias? Na paquera, atração por colega será maior e pode render uma aproximação, mesmo pelas redes sociais.

CAPRICÓRNIO

No trabalho, os astros garantem que saberá explorar seu carisma e criatividade para se destacar em suas tarefas. Também vai se entender muito bem com as pessoas e pode fazer parcerias importantes com quem tem propósitos parecidos com os seus. Nos assuntos do coração, você tem tudo para arrasar.

AQUÁRIO

No lado profissional, tudo indica que vai usar sua experiência e criatividade para atender as demandas do serviço e sua fertilidade mental estará em alta: terá ideias incríveis e modernas. Se está trabalhando em esquema de home office, o dia será dos mais produtivos.

PEIXES

Sua imaginação pisciana estará com a corda a toda e você terá muita facilidade para defender suas ideias. Também vai negociar e pechinchar com muita lábia e pode fazer ótimos acordos ou vendas. Quem busca um novo amor vai usar todo seu chame e poder de sedução para se aproximar de quem deseja.

Horóscopo nascido em 17 de junho

Os nascidos em 17 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Touro. Na infância e adolescência podem se mostrar inseguros, tímidos e discretos, reservados e de pouca conversa. Mas com o tempo se revelam e adquirem confiança em si, poder de discernimento e atitudes firmes. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. O 2 causa instabilidade emocional e psíquica, ligada à figura da mãe a vida inteira. Faz ter boa memória e guardar lembranças do passado com intensidade.

Anjo do dia 17 de junho

O anjo de hoje é Lauviah, que confere espírito de premonição e dons especiais. Ajuda os que são atormentados ou obsessivos a se libertarem desses males. Faz compreender tudo o que diga respeito à Criação e às Leis Divinas. Dá talento para o Jornalismo e a Literatura, a Música e à Poesia, à Filosofia e à Religião. São muito