Horóscopo e anjo do dia 17 de dezembro de 2019

Áries

Dia produtivo no trabalho. Terá bastante disposição para se exercitar ou realizar tarefas que exijam esforço. Pode sentir um pouco de carência na união, mas não será nada demais. Palpites: 15, 96 e 69. Cor: rosa.

Touro

Invista em um curso de trabalhos manuais, pois futuramente pode ser vantajoso ter uma função a mais. Para conquistar um pretendente precisará abrir seu coração e expor seus sentimentos. Palpites: 70, 52 e 43. Cor: lilás.

Gêmeos

Terá boas ideias para criar coisas novas ou encontrar soluções em seu trabalho. Momento para refletir, junto com o par, sobre o que precisa mudar na relação, para aproximá-los mais. Palpites: 53, 71 e 98. Cor: marrom.

Câncer

O céu está perfeito para quem precisa de equilíbrio entre razão e emoção. Deve ir bem nos estudos hoje. Suas palavras terão poder, então aproveite para chamar o paquera para sair. Palpites: 63, 18 e 99. Cor: pink.

Leão

Dia de sorte no jogo e no amor! Pode ter uma ideia nova para um serviço antigo e ganhar tempo. Época de renovação profissional. Saia da zona de conforto na relação, se reinvente para o par. Palpites: 01, 55 e 28. Cor: amarelo.

Virgem

Pode se surpreender com atitudes que tenha tido e que não são do seu costume. Mas mudanças são bem-vindas, aceite-as. Deixe suas emoções aparecerem e dê sinais de interesse na paquera. Palpites: 83, 74 e 02. Cor: preto.

Libra

Mude seu jeito de lidar com dinheiro, pensando no crescimento que pode ter. Dia produtivo para resolver crises e pendências de qualquer tipo. Chance de começar um namoro com futuro. Palpites: 66, 48 e 30. Cor: dourado.

Escorpião

Você precisa se valorizar, enxergar suas qualidades e mostrá-las a chefia. Confie no seu taco. Mesmo preferindo ficar a sós com seu bem, um jantar com amigos chegados completará o clima. Palpites: 58, 13 e 04. Cor: bege.

Sagitário

Seu desempenho será reconhecido e com isso, poderá aumentar o impacto mostrando ideias para melhorar a rotina do trabalho. Fale pouco sobre o paquera, preservando seu interesse. Palpites: 14, 95 e 05. Cor: azul-escuro.

Capricórnio

Sua dedicação no trabalho será reconhecida com o poder de decisão das tarefas. A paquera poderá resultar positiva se centrar o foco em alguém diferente do padrão em seus relacionamentos afetivos. Palpites: 60, 96 e 33. Cor: verde.

Aquário

Ouse e apresente suas ideias no trabalho, seu desempenho pode estar sendo observado. A saúde física e emocional vai bem. A sua paquera poderá estar nas reunião de comemoração da empresa. Palpites: 16, 34 e 79. Cor: branco.

Peixes

Você pode estar no lugar, com a pessoa certa e usando todo seu conhecimento para um tema específico de trabalho. Pode não perceber que alguma amizade na verdade está apaixonado(a) por você. Palpites: 17, 62 e 08. Cor: lilás.

Horóscopo nascido em 17 de dezembro

Os nascidos a 17 de Dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. São um pouco atrapalhados e vagarosos. Fazem as coisas de forma conturbada e saem dos caminhos programados e das convenções e têm que pagar muito por isso, às vezes muito caro. Seu número principal é o, 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina que lhes confere sentimentalismo e romantismo, emotividade e muito amor. A soma dá o 8, de Saturno, que dificulta a solução de seus problemas que os tornam vagarosos e lentos. Dá provações e dureza, mas com heranças na velhice.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Nithael, que confere longa vida e boa saúde. Protege contra acidentes e violência. Dá estabilidade no emprego e consegue a misericórdia divina. Consegue favores e benefícios em favor de seus ideais. Dá virtudes, palavra fácil e confere celebridade.