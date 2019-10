Horóscopo e anjo do dia 16 de outubro de 2019

Áries

Pode ter ótimas oportunidades de mudança e promoção no emprego, então, mostre toda sua determinação. Na relação a dois só terá motivos de orgulho. Lutem juntos por um futuro melhor. Palpites: 39, 84 e 75. Cor: azul.

Touro

No trabalho, mostre que quer progredir e invista em tudo que possa contribuir para o seu aperfeiçoamento. Seu jeito charmoso e responsável pode encantar alguém especial. Palpites: 85, 22 e 76. Cor: branco.

Gêmeos

No emprego, é melhor ficar no seu canto e, sem pressa, mexer seus pauzinhos para conquistar seu espaço. No romance, abuse da sensualidade e realize suas fantasias mais secretas. Palpites: 59, 50 e 95. Cor: preto.

Câncer

Trabalhar em equipe será o caminho mais curto para cumprir tarefas e atingir as metas em comum. Aguarde bons momentos com amigos. Pode até pintar romance com alguém da turma. Palpites: 42, 33 e 51. Cor: azul-claro.

Leão

Você vai mostrar todo seu talento e competência no trabalho e não vai sossegar enquanto não conquistar sucesso e reconhecimento. A dois, você e seu bem podem tomar importantes decisões. Palpites: 61, 34 e 88. Cor: lilás.

Virgem

Assuntos relacionados a Justiça têm boa chance de desenrolar a seu favor hoje. Sorte para jogos e sorteios. No romance, sair da rotina pode ser estimulante. Que tal um passeio romântico? Palpites: 62, 89 e 08. Cor: branco.

Libra

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa. Pode se libertar de mágoas que insistem em atormentar. Vai ser fácil envolver quem deseja. Clima quente também no romance. Palpites: 54, 99 e 36. Cor: creme.

Escorpião

O amor está no ar e há boas chances de receber um pedido de namoro ou mesmo de casamento. Se você já se amarrou, aguarde uma fase de muita estabilidade e sintonia. Palpites: 64, 73 e 01. Cor: vermelho.

Sagitário

Boa época para cuidar da saúde e até iniciar um tratamento importante. Convívio mais próximo com colega pode despertar novos sentimentos. Será que esse ciúme não é amor? Palpites: 02, 92 e 20. Cor: branco.

Capricórnio

Vai conseguir o que quiser com simpatia, jeitinho e bom humor. Boa sorte em jogos e sorteios: faça suas apostas. Para quem já achou sua cara-metade, a fase promete muitas alegrias. Palpites: 57, 39 e 30. Cor: roxo.

Aquário

Não é hora de revelar seus planos, mas de refletir e planejar os próximos passos. Pode faltar pique para as paqueras hoje. A dois, curta seu ninho e relaxe nos braços do par. Palpites: 49, 31 e 22. Cor: cinza.

Peixes

Contato com alguém querido deve trazer muitas alegrias. A paquera pode render papos e encontros superanimados. Convites de amigos podem animar o romance. Palpites: 68, 05 e 77. Cor: amarelo.

Horóscopo nascido em 16 de outubro

Os nascidos a 16 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São de boa aparência, de origem nobre, de boa família e de grandes princípios. São elegantes, bem cuidados, educados e com bom traquejo social e profissional. Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Astros que se completam pela sua natureza amorosa e generosa. A soma dá o 5, de Mercúrio, símbolo de inteligência, simpatia, muitos amigos e jovialidade, entre outras coisas.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Damabiah, que confere grande sabedoria e jovialidade. Assim como faz alcançar êxito nas empresas sérias. Tem domínio sobre as águas, minas rios e fontes, mares e oceanos. Protege contra os naufrágios nas águas e na vida. Influi sobre a construção naval. Protege marinheiros e pescadores. Faz conseguir grandes descobertas.