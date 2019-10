Horóscopo e anjo do dia 15 de outubro de 2019

Áries

Se depender dos astros, você fará tudo para mostrar seus talentos e seu potencial no que faz. Fique de olho nas oportunidades. No amor, você vai querer segurança e compromisso. Palpites: 02, 20 e 47. Cor: prata.

Touro

Explore sua determinação no trabalho e conte com o apoio dos colegas para atingir as metas em comum. Saia e conheça gente nova, especialmente se você está em busca de um amor. Palpites: 66, 48 e 21. Cor: dourado.

Gêmeos

Vai mostrar boa vontade no serviço, mas cuidado para não assumir mais tarefas do que pode cumprir. Pode querer segredo de um romance, ainda mais se for com colega ou pessoa influente. Palpites: 67, 85 e 76. Cor: bege.

Câncer

Boa hora para colocar os seus projetos em prática. A sorte está a seu favor: não deixe de fazer uma fezinha. Na união, fase de muita estabilidade, carinho e romantismo. Palpites: 68, 95 e 59. Cor: verde-escuro.

Leão

Conte com o apoio da família. Terá que se desdobrar no trabalho, mas valerá a pena, pode até pintar uma promoção. Forte atração por alguém do emprego, mas cuidado para não se iludir. Palpites: 33, 69 e 42. Cor: verde.

Virgem

Você vai mostrar curiosidade e vontade de aprender. Siga o exemplo dos colegas mais experientes. Quem está livre pode se envolver com alguém de outra cidade ou até outro país. Palpites: 88, 43 e 79. Cor: verde-claro.

Libra

Pode receber uma grana que não está esperando. Atração por colega pode ficar irresistível, mas vá com cautela. Na união, clima quente e sedutor, apimente o sexo. Palpites: 44, 17 e 89. Cor: rosa escuro.

Escorpião

Sair com os amigos hoje será uma boa. Os astros vão beneficiar sua vida amorosa. Namoro recente pode ficar mais sério. E uma relação mais antiga tem tudo para ficar mais descontraída. Palpites: 72, 99 e 18. Cor: vinho.

Sagitário

Não vale prejudicar sua saúde com excesso de compromissos: respeite seus limites. Se o namoro é secreto, capriche na discrição. No romance, participe mais da rotina do par Palpites: 82, 73 e 46. Cor: amarelo.

Capricórnio

Sua criatividade chamará atenção no trabalho. A Lua realça seu charme e indica uma fase incrível para as paqueras. Cuidado com as furadas. Na vida a dois, declare o seu amor. Palpites: 92, 29 e 38. Cor: vermelho.

Aquário

Use sua experiência para brilhar no que faz. Pode até retomar um projeto antigo e ter ganhos com isso. Na paquera, aventuras não vão satisfazer. Se já tem, prefira programas caseiros. Palpites: 57, 84 e 48. Cor: azul.

Peixes

Dê sugestões criativas para os problemas. Quem procura emprego terá ótimas chances nas entrevistas. Está livre? Aceite convites para sair e puxe papo na paquera. Palpites: 94, 22 e 40. Cor: marrom.

Horóscopo nascido em 15 de outubro

Os nascidos a 15 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São amorosos, afetivos e muito ligados às suas raízes, à sua terra natal e à sua família. Mas é possível que tenham desencontros e choques de convivência com um dos pais ou um parente idoso. Fora do seu meio, da sua terra e da sua família, são mais felizes, mais respeitados e mais considerados. Seu número principal é o 22, formado de 2, em dobro, o número símbolo da Lua, que confirma a ligação profunda com a família e a terra em que nasceu. Mas a soma dá o 4, de Urano, que lhes confere gosto pelo moderno e inusitado. Mas faz se interessar pela informática, processamento de dados e tudo o que esteja ligado à tecnologia, à eletrônica, à matemática e aos veículos e aparelhos de precisão.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mehiel, que protege contra animais ferozes e todo tipo de agressividade ou violência. Ele inspira os homens de ciências, professores, oradores, palestrantes, conferencistas, para as obras literárias e a Filosofia. Ele domina sobre a imprensa, as livrarias e as editoras. Dá incentivo e apoio às obras culturais em geral. Domina os apelos e os exageros do instinto.