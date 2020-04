Horóscopo e anjo do dia 15 de abril de 2020

ÁRIES

A incompreensão das pessoas para você é muito grande e pode fazê-lo perder a calma e o equilíbrio. Não deixe que isso aconteça. Firme-se na fé e nas orações, para mudar o clima ao seu redor para melhor. No setor amoroso, alguém o ama de verdade.

TOURO

Alguém pode tentar colocar você numa situação desconfortável, através de fofoca ou mentiras. Fique na sua e confie na sua verdade e naquilo que for justo. O resto você vai vencer, pois o tempo muda e o sol renasce todos os dias. A pessoa amada esta distanciada.

GÊMEOS

Seus caminhos estão abertos e alguns querem lhe oferecer o melhor, em amizade, companheirismo e franqueza, do jeito que você gosta. Está muito bom para viajar, para mudar de casa ou de cidade e para se contatar com pessoa da intimidade. No amor pode haver reencontro.

CÂNCER

Faça o que puder para conservar o seu bom nome e o seu crédito. Não faça divida que não possa pagar no vencimento. Só assim você vai ficar tranquilo e bem visto, até mesmo na família. No setor amoroso, valorize aquilo que já tem em mãos. Sorte em Loteria hoje.

LEÃO

Os caminhos estão abertos para viajar, para negociar; comprar, vender e receber o que lhe devem. Ideias que devem ser aproveitadas no trabalho. Grande inspiração divina para você. No amor, a família está intervindo de modo a lhe incomodar.

VIRGEM

Deixe o nervosismo e a irritação de lado, para resolver as coisas práticas da vida, com calma e moderação. Assim tem mais chance de acertar nas suas decisões. Selecione os alimentos para uma boa digestão. Lucros com vendas em geral. No amor, não se irrite por nada.

LIBRA

Boa posição da Lua faz a boa convivência e a diferença positiva no meio doméstico e familiar. Você vai precisar daqueles que lhe ajudam, pois outras questões podem lhe preocupar. Esclareça dúvidas com o cônjuge, o namorado ou a namorada. Não aceite provocação.

ESCORPIÃO

Pare para pensar e fazer estimativas das questões que deseja resolver agora ou daqui para frente. Negocie com pessoas jeitosas e inteligentes e demonstre também a sua vivacidade, sem medo e sem receio. No amor, a atração física é muito boa.

SAGITÁRIO

Não confie só nas aparências. Elas podem enganar. Não cometa abusos, gastando demais e fazendo dívidas. Alguém pode lhe prometer tudo e não fazer nada por você. Cuidado com os falsos e mentirosos, inclusive nas coisas do amor e do romance.

CAPRICÓRNIO

A força da Lua sugere que se entregue ao trabalho e oportunidades de ganhar dinheiro com veículos, eletrônicos e aparelhos sofisticados. Talvez precise consertá-los também. Olhe para frente e se modernize em tudo. Reencontro feliz no amor.

AQUÁRIO

Você vai se colocar numa posição de líder e de destaque. Seu brilho pessoal ninguém vai lhe tirar. Está bom para contatos políticos, para emprego, para atividades sociais e para se promover naquilo que precisar. No amor, entraves e embaraços de terceiros.

PEIXES

Mais algum tempo e você vai se ver livre das pressões, das exigências e do julgamento dos outros a seu respeito. Cuide hoje dos seus interesses de trabalho, com calma, serenidade e a esperança de que tudo vai dar certo. Um amor amigo lhe conforta muito.

Horóscopo nascido em 15 de abril

Os nascidos a 15 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São amorosos, sentimentais e românticos. Eles gostam de literatura e de poesia, música e são ligados às artes de um modo geral. Podem ser músicos, poetas ou compositores. São também amantes de tudo o que possa embelezar e tornar a vida mais leve. São dados a romances e a amores dramáticos e até impossíveis. Costumam lutar para encontrar o seu par ideal.

Seu número principal, do dia do nascimento é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, dois astros de rara beleza e de mais luz do zodíaco. A soma dá o 7, de Netuno, que confere intuição poderosa, mas muita timidez e alguns complexos íntimos. Podem causar pessimismo ou dissimulação e omissão às vezes.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Ierathel, que livra dos inimigos, dos falsos e caluniadores. Defende os inocentes e faz aparecer a verdade. Propaga as luzes, a civilização e a liberdade. Dá sobriedade e favorece a posição social, faz amar a justiça e a defender os que têm direitos. Faz gostar de artes e de literatura. Dá sucesso nos empreendimentos e conformação perante o inevitável. O Gênio contrário cria a escravidão, a ignorância e a intolerância.