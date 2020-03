Horóscopo e anjo do dia 13 de março de 2020

Áries

Mudanças e reformas vão fluir bem no início do dia. Na paquera, seu charme está acentuado e vai atrair como ímã. E atenção: uma nova paixão pode vir do ambiente de trabalho. Na vida a dois, fase sensual e excitante: lutem juntos por um futuro melhor.

Touro

A união faz a força e você terá certeza disso se somar forças com os colegas para cumprir suas metas. A Lua estimula o companheirismo e os relacionamentos em geral. No amor, bom dia para iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Valorize as afinidades e demonstre todo seu afeto.

Gêmeos

Quem sonha em mudar de emprego e dar novo rumo à carreira pode ter uma boa oportunidade nesta sexta-feira. Mire suas metas mais ambiciosas e lute com determinação para chegar onde quer. Bom momento para cuidar da saúde, mudar velhos hábitos e investir em uma vida mais equilibrada. Na paquera, atração por colega pode ser irresistível. No romance, apoie seu bem. Use e abuse do seu poder de sedução.

Câncer

A Lua traz sorte, entusiasmo e muita criatividade para o seu signo. Você terá facilidade para motivar e lidar os colegas e pode ter ótimos resultados num trabalho em equipe. No amor, a fase é superpromissora: namoro recente tem tudo para se firmar e a união deve ficar ainda mais apaixonada e carinhosa.

Leão

Assuntos de casa e família vão exigir atenção e você pode tomar uma decisão importante para o futuro dos parentes. No campo familiar, boa sintonia com parentes e energia ideal para uma reconciliação. No amor, pode reatar um namoro ou tirar uma relação da crise. Prefira programas caseiros e tranquilos. Fase envolvente no sexo.

Virgem

Charme e simpatia ajudarão você a conseguir tudo que quiser hoje. A Lua realça seu poder de comunicação e você saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas. Paquera e romance prometem fortes emoções. Com ajuda do céu, será mais fácil dizer e demonstrar o que sente.

Libra

Nas finanças, o céu anuncia uma fase muito positiva para o seu bolso. Só não vá torrar tudo por aí: controle os gastos. No campo sentimental, você vai querer segurança e será exigente nas paqueras. A união pede privacidade e confiança. Controle o ciúme.

Escorpião

Seu astral será mais leve e descontraído hoje. Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Na paquera, puxe papo e jogue charme para conquistar o crush que deseja. No romance, não faltarão carinho, romantismo e diálogo. É só aproveitar!

Sagitário

Este é um bom momento para repensar suas finanças, avaliar despesas e cortar gastos desnecessários. No amor, vai preferir manter a discrição e talvez queira manter um namoro em segredo por enquanto. A vida a dois pede cumplicidade, confiança e privacidade.

Capricórnio

Você vai contar com o apoio dos colegas para colocar em prática um projeto importante. Nos assuntos do coração, encontros e papos descontraídos devem render boas paqueras e talvez até uma nova paixão. No romance, vai ser mais fácil declarar e demonstrar o seu amor.

Aquário

Você pode contar com o apoio inesperado de alguém para conseguir uma promoção ou alcançar um objetivo muito desejado e talvez nem fique sabendo quem. No amor, quem está livre pode se envolver com uma pessoa poderosa e disputada. Na união, revele seus planos ao par e lutem juntos.

Peixes

Você vai querer superar os seus limites e vai se interessar por tudo que possa trazer novas possibilidades para a sua vida. Pense no que quer para o futuro, defina metas e corra atrás. Inspire-se em quem já chegou lá, estude e invista no seu progresso. Ótima fase para sair com amigos, conhecer pessoas e paquerar. Pode encontrar alguém perfeito para o seu coração. Na união, cumplicidade total.

Horóscopo nascido em 13 de março

Os nascidos a 13 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Libra. São vagarosos, discretos e retraídos. De comportamento reservado e solitário, costumam se isolar, para pensar, meditar, analisar, fazer seus planos, estudar e aprender. Gostam de filosofar e buscar a causa das coisas. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 7, de Netuno, que revela intuição desenvolvida e outros dons especiais. Mas também alguns sentimentos de inferioridade, sem razão de ser.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Eyael ou Ayael, que ajuda e consola as pessoas, nos momentos adversos e de grande provação. Confere boa saúde e vida longa. Dá sabedoria e leva a conhecer a verdade que procura. Faz conservar as coisas antigas e as tradições. Faz se sentir atraído pelo misticismo e o ocultismo e adquirem muitos conhecimentos nessa área, bem como na área científica.