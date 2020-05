Horóscopo e anjo do dia 12 de maio de 2020

ÁRIES

Você vai lutar com unhas e dentes pelo que quer e vai mergulhar de cabeça em seus projetos mais ambiciosos. Pode receber boas dicas de amigos e colegas à tarde: troque ideias e ouça com atenção, especialmente os mais experientes. Boa popularidade nas paqueras. Puxe papo para conhecer melhor seus admiradores. Fase de muito companheirismo e boas conversas no romance: façam planos.

TOURO

Se você está fazendo um curso ou precisa aprender uma nova tarefa no trabalho, aproveite o período da manhã para investir nisso. À tarde, fique de olho nas oportunidades de conquistar uma promoção ou um aumento no serviço. Quem está livre pode se interessar por uma pessoa influente e bem-sucedida. Na união, você e seu amor podem ter chance de realizar um importante sonho de consumo.

GÊMEOS

Você pode enfrentar imprevistos ou mudanças importantes no período da manhã. Também será um bom momento para separar e doar coisas que não usa mais. Pode começar um novo curso ou fazer planos para uma viagem à tarde. No fim do dia, sair da rotina pode ser bom para as paqueras: puxe papo. Boas conversas na vida a dois. Vai sentir que há sintonia de corpo, mente e alma.

CÂNCER

Os astros vão incentivar o trabalho em equipe pela manhã, por isso, estimule a cooperação entre os colegas e some forças por uma tarefa ou uma meta em comum. Pode enfrentar alguma mudança à tarde: confie e siga a sua intuição. A Lua vai acentuar o seu charme, o que deve esquentar o clima nas paqueras e no romance. Muita sedução no romance. Conte e realize suas mais loucas fantasias.

LEÃO

Aproveite as primeiras horas do dia para organizar suas coisas, cumprir seus compromissos e deixar o serviço em dia. Bom astral também para cuidar da saúde, mudar alguns hábitos e fazer exames de rotina. Bom astral para iniciar um namoro, melhor ainda se estiver se envolvendo com alguém da turma: conversem! Na união, o companheirismo será total e vai sentir firmeza na relação.

VIRGEM

Os astros reforçam a sua criatividade e você pode começar o dia com ótimas ideias para agilizar o serviço ou deixar sua rotina mais empolgante. Contagie os colegas com seu entusiasmo e dê exemplo de dedicação e competência no trabalho. Pode pintar uma promoção: dê o seu melhor. Use e abuse do seu charme na conquista. Pode se envolver com alguém do trabalho. Faça planos com seu amor.

LIBRA

Um vazamento ou imprevisto em casa pode exigir sua atenção nesta manhã e tudo indica que será uma situação urgente. Quem pensa em mudar em emprego pode retornar a um antigo trabalho. Se não é o seu caso, dedique-se ao que sabe fazer melhor. Muita criatividade e facilidade para os estudos à tarde. Procure se soltar mais nas paqueras. A união recebe novos estímulos e deve ganhar mais romantismo.

ESCORPIÃO

Suas ideias e sugestões podem fazer toda diferença hoje no emprego. Só precisa ter cuidado para não querer ser a única a falar: saiba ouvir também. Boas novas devem agitar a família à tarde: aguarde boas surpresas ou quem sabe uma reconciliação. Bons papos serão seu trunfo na paquera: invista em charme e simpatia para envolver seu alvo. Na união, resolva tudo com diálogo. Inove na intimidade.

SAGITÁRIO

Você pode se preocupar mais em ganhar e guardar dinheiro. Os astros despertam a necessidade de se planejar e garantir um futuro mais tranquilo. Vai esbanjar simpatia e criatividade no trabalho. Procure se unir aos colegas por um objetivo em comum. Quem está livre vai buscar uma relação séria e segura. Na união, você vai querer conversar, fazer planos e compartilhar tudo. Saiba ouvir também.

CAPRICÓRNIO

Você se realiza no trabalho e terá prazer em provar a sua competência no que faz. Só cuidado para não ser autoritária demais com os outros: saiba negociar. Sem empenho ou um bico no fim do dia podem render uma grana a mais para o bolso. Sintonia com colega pode despertar novos sentimentos. Se estiver a fim, vai investir sem rodeios.

AQUÁRIO

Os astros aconselham você a agir com discrição e guardar seus planos a sete chaves. Nem todos vão merecer a sua confiança e, se não tiver cuidado, alguém pode tentar passá-la para trás. Sua sorte e criatividade ganharão reforço à tarde e podem aliviar as tensões. Vai esbanjar simpatia e bom papo nas paqueras. Pode iniciar um romance.

PEIXES

Você terá muito sucesso nas parcerias e associações que fizer hoje. Pode encontrar aliados importantes para colocar em prática alguns projetos para o futuro. Mais tarde, você pode precisar de mais concentração e silêncio para finalizar as tarefas. Respeite o desejo de se isolar no seu canto. Ótima popularidade nas paqueras.

Horóscopo nascido em 12 de maio

Os nascidos no dia 12 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. Muito embora ligado à sua família e às suas raízes, podem ser criticados ou exigidos por elas. Vivem de recordações e têm lembranças marcantes de sua infância ou adolescência. Seu número principal, é o 14, formado de 1, símbolo do Sol e de 4, símbolo de Urano. A soma dá o 5, de Mercúrio, benéfico.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Nithael, que protege os nobres e os reis, os governantes e as autoridades, civis, militares e eclesiásticas. Vigia e defende as dinastias legítimas, bem como a estabilidade dos impérios e dos governos. Confere longevidade e consegue a misericórdia de Deus.