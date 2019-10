Horóscopo e anjo do dia 10 de outubro

Áries

Você pode se preocupar com grana ou carreira hoje, mas os astros indicam que seus instintos podem ajudar a resolver qualquer situação. A dois, momento de compartilhar sonhos e apimentar a intimidade. Palpites: 15, 06 e 42. Cor: verde.

Touro

Bom astral para se concentrar nos seus sonhos e ideais para o futuro. Será mais fácil encontrar aliados para o seus projetos. Romance em ótima fase. Estimule o diálogo e o companheirismo. Palpites: 43, 88 e 52. Cor: rosa-claro.

Gêmeos

A Lua deixa seu signo mais ambicioso e você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar. No trabalho, fase ideal para cumprir metas. A dois, bom dia para conversar e planejar o futuro. Palpites: 44, 62 e 98. Cor: azul-escuro.

Câncer

Você terá muita facilidade para aprender. Siga o exemplo de gente sábia e bem-sucedida. Namoro a distância recebe bons estímulos. Você também pode se declarar a alguém especial. Palpites: 45, 36 e 81. Cor: vinho.

Leão

Bom dia para promover mudanças ou conquistar mais estabilidade no trabalho. E que tal dar o primeiro passo para se reconciliar com parente? Forte atração por colega ou pessoa mais experiente. Palpites: 19, 82 e 91. Cor: amarelo.

Virgem

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção, por isso, some forças com os colegas para atingirem as metas em comum. Namoro recente tem tudo para se firmar e ganhar mais segurança. Palpites: 11, 65 e 83. Cor: creme.

Libra

Pode ter que adiar um compromisso por causa de um mal-estar passageiro. Mas logo a rotina voltará ao normal e você terá energia de sobra para colocar as tarefas em dia. Na união, mostre que é parceiro(a). Palpites: 30, 93 e 66. Cor: azul.

Escorpião

No serviço, vai usar toda sua simpatia e boa lábia para agradar a clientela. Pode fazer contatos importantes para sua carreira. Há boas chances de iniciar um namoro. Na união, invista em carinho e sedução. Palpites: 67, 22 e 40. Cor: branco.

Sagitário

No trabalho, talvez queira se isolar um pouco para se concentrar melhor. Boa fase para retomar um antigo projeto. Pode até faturar uma grana extra com isso. Pode faltar pique para sair e paquerar hoje. Palpites: 14, 59 e 05. Cor: preto.

Capricórnio

Boa época para vender o seu peixe. Encontros e papos animados com os amigos. Se você está livre, aproveite para conhecer gente nova e paquerar. Na vida a dois, a cumplicidade só vai aumentar. Palpites: 96, 33 e 78. Cor: azul-claro.

Aquário

Controlar os gastos não será tarefa fácil hoje. No amor, lances superficiais não vão satisfazer você: busque algo sério e estável. Se já tem seu amor, saiba valorizar e pegue leve com cobranças e ciúme. Palpites: 88, 61 e 97. Cor: lilás.

Peixes

Use e abuse da criatividade hoje. Além de ter ótimas ideias, você terá muita facilidade para compreender e convencer as pessoas. Cubra seu bem de carinho, companheirismo e atenção. Palpites: 26, 17 e 53. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 10 de outubro

Os nascidos a 10 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São vaidosos, ambiciosos e atrativos. São apaixonados e também geram paixões profundas. Vivem envolvidos com o amor e também com os conflitos que dele provém. Seu número principal é o 17, número que conduz a influência do Sol, 1 e de 7, de Netuno. São duas energias antagônicas. Juntos formam o 8 de Saturno, que sugere riqueza material e bens de herança, boa saúde, resistência física e vida longa. Neste caso revela problemas de família e riscos para sua segurança física.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Harahel, que confere fertilidade às mulheres estéreis e que faz os casais terem muitos filhos e promove o bom entendimento entre eles. Fazem os filhos respeitosos e obedientes. Faz descobrir objetos de valor que se perderam. Ajuda a pagar as dívidas. Pode produzir gosto pelos negócios, inclusive os negócios com o dinheiro.