Horóscopo e anjo do dia 10 de março de 2020

Áries

Investir na carreira estará entre as suas prioridades. Por isso, é hora de arregaçar as mangas e persistir em seus objetivos, por mais ambiciosos que eles sejam. O céu dá sinal verde para iniciar um romance ou oficializar a união com seu amor.

Touro

Você terá sorte em um assunto que há tempos está parado na justiça. Vai sentir mais pique para encarar as tarefas e deixar seu trabalho em dia. Romance com uma pessoa sábia e bem-sucedida recebe bons estímulos. A dois, mostre parceria para o que der e vier.

Gêmeos

Os astros darão uma força para se reconciliar com alguém da família no início do dia: abra seu coração e deixe as mágoas para trás. A Lua realça seu charme e promete novidades na paquera. Se já achou seu par, cubra-o de carinho e atenção.

Câncer

Você pode ter uma conversa importante com alguém querido bem no início do dia e esta será uma boa oportunidade de resolver pendências e fortalecer o relacionamento. No trabalho, pode retomar um antigo projeto ou se destacar com algo que aprendeu no passado. Aposte em programas mais caseiros hoje.

Leão

O céu incentivará você a acordar cedo e cuidar da saúde. Sucesso garantido em entrevistas de emprego, reuniões e vendas. Se você busca um novo amor, converse bastante para descobrir se tem mesmo afinidades com o alvo. Boa sintonia no romance. Estimule o diálogo.

Virgem

Você vai iniciar o dia com muito entusiasmo e confiança. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida está um bom estímulo para trabalhar e buscar suas metas. No amor, aventuras não vão satisfazer seu coração. Busque algo sério e estável. Se já tem, valorize a relação e a pessoa que está ao seu lado.

Libra

Vencer a preguiça e sair de casa pode não ser uma tarefa fácil no início do dia. Se você anda insegura, aconselhe-se com alguém mais velho. Talvez queira manter um romance em segredo. A união pede privacidade: curtam seu ninho de amor.

Escorpião

Sua criatividade está acentuada hoje. Só não revele seus planos a qualquer um: nem todos vão merecer a sua confiança. O céu alerta que pode se envolver com uma pessoa comprometida ou que esconde algum segredo. Afaste a insegurança no romance: converse!

Sagitário

Ganhar dinheiro e se dar bem na carreira serão suas prioridades hoje. Se depender do estímulo dos astros, você vai usar todo seu potencial para atrair a atenção dos chefes e, quem sabe, conseguir uma promoção. Conte com o apoio dos amigos para o que precisar. Vida social agitada, com boas oportunidades na paquera.

Capricórnio

Você vai sentir que tem preparo para investir em novos caminhos e abrir outros horizontes para a sua carreira. Na paquera, capriche no visual e explore seu charme. Pode atrair alguém influente ou do trabalho. Romance estável: façam planos a dois.

Aquário

Este será um bom momento para encarar suas preocupações e buscar soluções definitivas para os seus problemas. No amor, uma postura discreta vai ajudar a atrair alguém especial. Na união, vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.

Peixes

O apoio de amigos será um importante diferencial para você no início do dia. No amor, se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está garantido nas paqueras e no romance. Há chance de romance com amigo. A intimidade vai pegar fogo: capriche na sedução.

Horóscopo nascido em 10 de março

Os nascidos a 10 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. São amorosos e ligados à família de origem e a terra em que nasceram. Os pais e os filhos ocupam papel de prioridade em sua vida. Podem ser funcionários públicos ou ocupando cargos de confiança. Seu número principal é o 22, formado de 2, o número da Lua, em dobro. A Lua que os fazem sonhadores e românticos. Podem viver no mundo da Lua com frequência, se desligando da realidade para viverem de fantasias. A soma dá o 4, de Urano, que os fazem originais, criativos, técnicos em seus conhecimentos e precisos nas suas avaliações.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mehiel, que protege contra a doença da raiva e dos animais ferozes. Influi sobre os homens ligados às ciências, e que se colocam em lugar de professores e mestres. Que leva a gostar do ensino para aprender e ensinar, nos mais diversos setores de conhecimento. Influi sobre as livrarias, as publicações literárias e a imprensa.