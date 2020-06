Horóscopo e anjo do dia 10 de junho de 2020

ÁRIES

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você hoje. Aposte na troca de ideias para estimular a criatividade e encontrar soluções mais rápidas e eficazes para os problemas. A companhia dos amigos fará super bem ao seu astral. Faça contato, aceite convites e aproveite para conhecer gente nova, ainda mais se estiver em busca de um novo amor. Ótima sintonia no romance: é só curtir!

TOURO

A vontade de ganhar mais e conquistar o sucesso será enorme e incentivará você a se dedicar ainda mais à carreira. Vai querer mostrar todo seu talento e competência aos chefes. Tanto empenho pode render uma grana extra, então, a dica é se esforçar e agarrar as oportunidades. Na conquista, você vai querer segurança e será bem exigente. Pode realizar um sonho de consumo com seu bem.

GÊMEOS

Estudos continuam favorecidos e você deve investir em tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo. Pode ter boas notícias em assunto de justiça ou em um concurso. Amanhã é feriado e quem planeja viajar hoje terá todo apoio dos astros. Namoro com alguém de outra cidade recebe bons estímulos. Na vida a dois, estimule o diálogo. Vai descobrir ainda mais afinidades com o par.

CÂNCER

Refletir sobre os problemas ajudará você a encontrar soluções rápidas e definitivas para eles. Pare de adiar, tome uma atitude e mude o que for preciso. É hora de cortar o mal pela raiz. Pode ser mais fácil abandonar um antigo vício: seja firme. Na paixão, sua sensualidade estará com tudo e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou no romance. O clima vai ferver na intimidade.

LEÃO

Os astros estimulam a cooperação e você pode fazer parcerias supervantajosas ao longo do dia. Somar forças com os colegas vai garantir boas ideias, mais agilidade e facilidade para alcançar seus objetivos. Romance com amigo(a) continua estimulado e promete encher seu coração de alegria. Na união, amor e liberdade andarão de mãos dadas e a união só terá a ganhar.

VIRGEM

Você vai se concentrar nas tarefas e usará todo seu talento para se destacar no que faz. Pode assumir novos desafios ou conquistar o reconhecimento que tanto deseja. Os astros realçam o desejo de cuidar da sua saúde e beleza. Capriche no visual e arrase nas paqueras. Pode atrair alguém do trabalho. Quem já tem um par será prestativa e terá prazer em colaborar. Façam planos para o futuro a dois.

LIBRA

Se depender de otimismo e entusiasmo, seus planos e projetos têm tudo para dar certo nesta quarta-feira. Contagie os colegas com seu alto-astral e fará o trabalho parecer bem mais divertido. Use e abuse da sua criatividade e aprenda com os mais experientes. Sucesso garantido nas paqueras e na vida a dois. Vai explorar ainda mais o seu charme e revelar seu lado mais romântico.

ESCORPIÃO

Ótimo astral para quem planeja mudar ou reformar a casa. Você também pode contar com o apoio da família para fazer uma mudança importante na sua vida. Deixe as mágoas para trás e faça as pazes com alguém querido. Seu charme vai atrair como ímã, mas você só vai se envolver se sentir que a relação trará segurança ao seu coração. A dois, invista na intimidade. Os desejos estarão à flor da pele.

SAGITÁRIO

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será uma boa pedida para você nesta quarta. Somar forças com os outros vai deixar as tarefas mais fáceis e, juntos, vocês terão soluções mais criativas para as coisas. A Lua deixa você mais comunicativa e estimula as paqueras. Vale até se declarar e pedir alguém em namoro. Já tem seu par? Aguarde boa sintonia e ótimas conversas.

CAPRICÓRNIO

O astral continua favorável para o seu bolso e, sabendo disso, você vai usar toda sua disposição e energia no trabalho para melhorar seus rendimentos. É um bom momento para negociar um aumento ou aumentar sua comissão. Quem está livre vai querer segurança e pode preferir jogar charme para cima de quem já conhece. Na vida a dois, apoiem um ao outro e lutem para realizar um sonho de consumo.

AQUÁRIO

Suas ideias estarão ainda mais criativas e inovadoras hoje. Você também vai esbanjar simpatia e usará todo seu charme para conseguir o que quer. Com tanto entusiasmo, até as tarefas mais difíceis vão parecer fáceis hoje. É uma fase de muita sorte, então, faça uma fezinha. Na paquera, você vai arrasar corações, mas pode preferir a liberdade. A dois, ótima sintonia e muito romantismo.

PEIXES

Você vai querer sossego e silêncio para cumprir suas tarefas e deixar o serviço em dia antes do feriadão. Terá facilidade para se concentrar, pesquisar e resolver os problemas. A família vai apoiar seus sonhos e será seu porto seguro. No campo sentimental, vai querer discrição e talvez prefira manter um romance em segredo. A dois, programas caseiros ou a sós serão muito prazerosos.

Horóscopo nascido em 10 de junho

Os nascidos em 10 de junho são do signo de gêmeos com personalidade em Áries. Possuem talentos de sobra e uma energia transbordantes para pôr em prática todas as suas ideias. Tudo o que lhes diz respeito transpira vitalidade, confiança e carisma ainda que, apesar disso, não seja estranho que sofram ataques de insegurança e tenham dúvidas paralisantes. As pessoas que nasceram neste dia não deveriam subestimar sua capacidade de governar sua vida, porque uma vez que enfrentarem os obstáculos diretamente, seu atrevimento os tornará capazes das maiores audácias.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 10 de Junho é o Aladiah. Este Anjo é invocado contra as doenças e as maldades. Quem nasce sob esta proteção, tem bom coração. É correto em seus empreendimentos, frequentará a melhor das sociedades e terá uma vida social intensa. Será um Anjo na Terra. Compreensivo, reservado e dedicado à pessoa amada.