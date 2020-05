Horóscopo e anjo do dia 1° de Maio de 2020

Áries

Você pode tomar decisões importantes no início do dia, seja em relação à sua carreira ou a um ambicioso projeto. Seu charme pode atrair alguém influente e bem-sucedido. Sair da rotina fará bem ao romance.

Touro

Talvez você queira aproveitar o feriado para descansar e aproveitar a quarentena para ver um filme ou fazer uma faxina no roupeiro. Retirar coisas que estão empacadas há meses no armário pode ser uma maneira de começar uma mudança em sua vida. Clima quente na intimidade.

Gêmeos

Aproveite a manhã para dar uma geral nas suas coisas e deixar tudo mais organizado. Bom dia também para cuidar da saúde e abandonar velhos vícios. Há boa chance de começar um romance.

Câncer

Ótimo astral para meditar no quintal e aproveitar a natureza da sua casa. Também terá mais pique para organizar suas coisas e colocar em dia algumas tarefas que estão pendentes. No romance, só carinho, paixão e prazer.

Leão

O período da manhã será perfeito para resolver aquelas coisinhas que você sempre deixa para depois por falta de tempo. A Lua estimula seu lado romântico, cuidado para não ver filmes de romance demais, você estará sensível.

Virgem

Uma surpresa boa deve animar o seu feriado. Marque uma videoconferência para matar a saudade dos amigos. Vai ser bom relembrar bons momentos com quem mais estima. União quente e apaixonada.

Libra

Você pode ganhar uma boa grana extra com algo que faz em casa. Só evite comprar por impulso. À tarde, procure as pessoas queridas. Fase descontraída nas paqueras e no romance.

Escorpião

Dê o primeiro passo para estreitar sua relação com quem é especial. Se a grana anda curta, o céu envia bons estímulos para correr atrás de um extra. No amor, você vai dizer claramente o que quer do par.

Sagitário

Se você anda preocupado com grana, os astros dão uma força para cortar gastos e equilibrar melhor o orçamento. Reserve um tempo para fazer as coisas que mais gosta. No amor, espalhe seu alto-astral.

Capricórnio

Talvez você queira dar o primeiro passo para realização de um ideal ou um projeto importante para o seu futuro. Romance secreto no ar. A dois, busque privacidade e compartilhe sonhos.

Aquário

Cuidar do corpo e da aparência pode ajudar você a dar um “up” na autoestima e ficar em paz com o espelho. Também é um bom dia para definir metas para o seu futuro.

Peixes

A Lua vai realçar a sua popularidade e a ordem é animar a sua vida social. Participe mais da vida de seus amigos, ligue para eles e mostre que a amizade é muito importante nesses tempos de pandemia. Fará sucesso nas paqueras e pode despertar paixões.

Horóscopo nascido no dia 1º de Maio

Os nascidos a 01 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Gêmeos. São espertos, inteligentes, ativos e dinâmicos. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. Gostam de viajar e de conhecer pessoas e lugares diferentes, assim como podem ter facilidade para aprender línguas. Em geral são bons vendedores e sabem argumentar, persuadir e convencer como ninguém. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 3, de Júpiter, que revela tendências duplas na vida de seu influenciado; dois trabalhos, duas profissões, duas atividades e dois amores a um só tempo.

Horóscopo nascido em 2 de maio

Os nascidos a 02 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São comunicativos, muito espertos e populares. Podem se mostrar inteligentes para aprender tudo o que se dispõem. Gostam de viajar e detestam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Seu número principal é o 4, número de Urano, que os fazem modernos e antenados na tecnologia e na renovação constante, principalmente através da informática, que possa facilitar o seu trabalho. São solidários e fraternos.

Anjo do dia 1° de maio

O anjo protetor de hoje é Veuahiah, que consegue favores e benefícios de pessoas de destaque e de autoridades. Faz ter êxito nas causas justas e honestas. Leva à prosperidade nos negócios. Liberta os escravos e inspira a independência.

Anjo do dia 2 de maio

O anjo protetor é Ielahiah, que leva a obter vitórias em processo. Protege contra armas e agressões. Consegue proteção e apoio para ganhar demandas. Também favorece ao estudo do Direito. Dá grande coragem e determinação diante das adversidades. Livra a pessoa de ladrões e assaltantes.