Horóscopo e anjo do dia 08 de agosto de 2019

Áries

Será mais fácil se entender com parentes mais velhos ou conservadores. Aproveite para dar um novo rumo à sua carreira. Mudanças no visual podem render elogios. A dois, paixão e alto-astral! Palpites: 65, 92 e 02. Cor: creme.

Touro

Você pode contar com a ajuda da família para fazer mudanças em casa. Se pintar atrito, aposte no diálogo para resolver as coisas. Controle o ciúme e mostre seu lado sensual para melhorar a vida a dois. Palpites: 21, 75 e 12. Cor: roxo.

Gêmeos

Atenção para evitar atritos com colegas no serviço. Vai esbanjar energia e pode colocar em dia as tarefas que dependem do seu esforço. Você e a sua alma gêmea têm tudo para ficarem mais próximos. Palpites: 31, 49 e 58. Cor: prata.

Câncer

Você vai encantar todo mundo sem fazer esforço e isso pode abrir algumas portas no trabalho. Há risco de enfrentar alguns altos e baixos com dinheiro. Aposte no romantismo para se dar bem na paquera. Palpites: 86, 95 e 41. Cor: preto.

Leão

Dê uma mãozinha para o pessoal de casa, assim, poderá contar com o mesmo apoio em troca. Vai sobrar criatividade e simpatia no trabalho. Aguarde muito carinho e romantismo na vida a dois. Palpites: 60, 15 e 51. Cor: rosa.

Virgem

Tenha cautela com fofoca ou mal-entendido. Saia da rotina e coloque o papo em dia com os amigos. Mas assuntos domésticos podem ocupar sua atenção. Com diálogo e jogo de cintura, será mais fácil se entender com o par. Palpites: 70, 97 e 07. Cor: lilás.

Libra

Nesta quinta, pode surgir uma boa chance de fechar um negócio ou ganhar dinheiro em novas áreas. Se depender dos astros, seu lado sociável cresce e ajuda a conhecer gente nova, animando a conquista. Palpites: 44, 80 e 53. Cor: preto.

Escorpião

Hoje, pode resolver alguns assuntos pessoais e cuidar de tarefas que exigem iniciativa. As finanças também contam com boas energias. Lance passageiro pode animar as coisas na paquera! Palpites: 27, 54 e 90. Cor: vermelho.

Sagitário

Tenha cautela ao tratar das finanças. A Lua envia uma dose extra de vitalidade para cuidar dos próprios interesses. Confie em seu sexto sentido. Na conquista, não terá problema para tomar a iniciativa. Palpites: 91, 82 e 55. Cor: vermelho.

Capricórnio

Confie em sua intuição para tomar uma decisão importante, seja na saúde ou na vida pessoal. Pode pintar um clima de tensão com alguém da turma. Deve ter uma boa surpresa na paquera. Palpites: 47, 92 e 02. Cor: branco.

Aquário

Pode surgir uma boa oportunidade de conquistar um novo cargo. Mas, a concorrência com os colegas talvez traga desafios no trabalho. Os astros enviam excelentes energias para o romance. Palpites: 03, 75 e 39. Cor: roxo.

Peixes

Bom dia para estudar. Mas, no trabalho, redobre a atenção com prazos e não deixe nada para o último minuto. Mostre seu charme e tem tudo para se divertir com um novo romance. Palpites: 04, 22 e 58. Cor: cinza.

Horóscopo nascido em 8 de agosto

Os nascidos a 8 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito amorosos e ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe delas, vivem de recordações e lembranças, que teimam em reviver. Seu número principal, é o 13, formado de 1, número do Sol e de 3, número de Júpiter. O Sol que confere dons de liderança e poder e autoridade. Juntos formam o 4, de Urano, que é símbolo de modernidade, de trabalho, de evolução e renovação. Dá criatividade também.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Rochel, que leva a encontrar objetos perdidos ou roubados. Dá franqueza, generosidade e opiniões que podem mudar, dependendo da informação e do argumento. Esse anjo domina sobre a fama, as riquezas e as heranças; protege juízes e magistrados, advogados e pessoas ligadas à Justiça.