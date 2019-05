Horóscopo dos nascidos em 22 de maio e anjo do dia

Os nascidos a 22 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São elegantes, vaidosos, inteligentes e diplomáticos. Eles podem ter algo de genialidade em tudo o que dizem, e pensam. Apreciam também as Artes e tudo o que for Belo. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5. Juntos formam o 7, de Netuno, que simboliza a intuição e os dons para normais em geral. Revela segredos e mistérios. Mas dá vocação artística e musical.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Mehiel, que protege contra doença (da raiva), bem como contra animais ferozes, agressões físicas e violência. Tem influência sobre os cientistas e os homens de Letras; os professores, os autores, os mestres e doutores, bem como todos os estudiosos e oradores. Ajuda na publicação de livros e de obras literárias.