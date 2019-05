Horóscopo do dia 30 de maio de 2019

Áries

Aproveite o astral favorável para resolver qualquer pendência no trabalho. Preste atenção a uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Você tem tudo para fazer sucesso na paquera!

Touro

Se estiver com planos para viajar, planeje cada etapa para evitar imprevistos. Seu interesse em assuntos misteriosos ou místicos tem tudo para crescer. A dois, reforce a confiança.

Gêmeos

Seu lado sonhador se destaca, mas terá que manter os pés no chão para evitar dissabores. Estabeleça metas concretas e procure agir nos bastidores para subir na carreira. União com seu bem.

Câncer

No trabalho, mostre que pode assumir novas responsabilidades. Só não deixe que tanta dedicação interfira em seus relacionamentos pessoais. Faça algo diferente com o par.

Leão

A vontade de aprender e compartilhar o que sabe deve marcar esta quinta. Mudança na carreira não está descartada, mas tudo indica que será positiva. A descontração animará a vida a dois.

Virgem

Ótimo dia para tentar algo mais ousado no trabalho, ainda mais se anda buscando um novo desafio. Se estiver pensando em mexer na casa vai contar com boas energias. Pode surgir briga no namoro.

Libra

Você vai fazer qualquer tarefa em grupo com mais rapidez. Abandonar velhos hábitos pode ser uma ótima pedida. Deve pintar atritos com a família. Lance iniciado agora pode se tornar duradouro.

Escorpião

Concentre-se no que precisa ser feito, deixe tudo em dia e mostre sua dedicação no serviço. Só precisa ter cautela com mal-entendido. Na relação, capriche nas demonstrações de carinho.

Sagitário

É hora de cuidar de algumas pendências. Mas reserve tempo para relaxar e se divertir também, ok? Se pensa em comprar algo, pense duas vezes primeiro. Terá sucesso na paquera.

Capricórnio

Um problema envolvendo a família pode se tornar uma dor de cabeça. Mas você pode resolver as coisas se tiver jogo de cintura. No romance, declaração de amor aquece seu coração.

Aquário

Terá muita habilidade para se comunicar e fazer contatos importantes no trabalho. Pode surgir a oportunidade de recuperar dinheiro que emprestou a familiar. Faça um passeio com o par!

Peixes

Você pode se entusiasmar com a oportunidade de um grande negócio. Há chance de conquistar uma promoção ou até um emprego novo. Seu jeito descontraído pode animar a conquista.