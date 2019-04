Horóscopo do dia 30 de abril de 2019

Áries

Alguém pode trair sua confiança e puxar seu tapete, especialmente no emprego. Lute pelo que quer, mas com cautela e discrição. A dois, esclareça dúvidas e boatos com diálogo, mas saiba ouvir.

Touro

Trabalhar em equipe será produtivo, mas não espere que os colegas cuidem de tudo por você. Controle melhor seus gastos. Boa popularidade nas paqueras. Mas deixe claro o que quer.

Gêmeos

Você vai investir toda sua energia na carreira. Mas cuidado para não medir forças ou bater de frente com alguém. Na paquera, você será exigente, mas se escolher um alvo, não vai deixar escapar.

Câncer

Cursos e estudos estão favorecidos, mas você pode precisar de mais sossego para se concentrar. Não faça tudo ao mesmo tempo. Quem está livre pode se envolver com alguém de outra cidade.

Leão

Há risco de desentendimento com amigos. Adapte-se às mudanças no trabalho e controle os gastos. Seu charme vai atrair como ímã, o que deve estimular a conquista e o romance.

Virgem

Cuidado para não se iludir ou enganar com parcerias de trabalho. Você também pode enfrentar rivalidade com colegas. Sinal de conflito entre a família e o romance à noite.

Libra

Seu dia deve ser movimentado no emprego, por isso, evite distrações. Nem tudo será como você gostaria, mas use sua experiência e confie no seu taco. Na união, esclareça qualquer mal-entendido.

Escorpião

Mesmo que tenha algum imprevisto, vai ser fácil dar a volta por cima ou virar o jogo a seu favor. Só não abuse dos gastos. No amor, sua estrela vai brilhar ainda mais e pode atrair inúmeros fãs.

Sagitário

Ainda é tempo de lucrar com produtos ou serviços caseiros: aconselhe-se com alguém mais experiente. A opinião da família contará mais pontos para você, inclusive nos assuntos do coração.

Capricórnio

Pode ter ideias inspiradoras para resolver qualquer questão no trabalho. Pode ter aborrecimentos com documentos ou mal-entendidos. Seu signo está mais extrovertido e vai se soltar mais no amor.

Aquário

Hora de colocar os pés no chão e ser realista com o que ganha e gasta. Evite negócios e empréstimos com amigos. Marte estimula a paixão e a sedução, mas ciúme ou insegurança pode cortar o clima.

Peixes

Você terá muita inspiração no trabalho e o astral está favorável para investir nas boas ideias. Há risco de atritos em família. Paixão do passado pode reaparecer e balançar seu coração.