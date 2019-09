Horóscopo do dia 3 de setembro de 2019

Áries

Quem trabalha em equipe, ou com vendas pela internet, poderá ter bons resultados. Na paquera, deverá encontrar alguém insinuante, mas bem controlador. Aposte mais nas suas fantasias sexuais! Palpites: 16, 97 e 43. Cor: branco.

Touro

Se você estiver pensando em mudar de trabalho, ou até mesmo de profissão, sua intuição apontará novos caminhos: fique ligado(a). Uma pessoa do passado pode reaparecer em sua vida. Palpites: 17, 53 e 98. Cor: marrom.

Gêmeos

Você terá boas ideias, que poderá aproveitar no seu emprego. Cuide melhor da sua alimentação para evitar problemas de saúde. A paquera deve rolar nas redes sociais ou sites de relacionamentos. Palpites: 81, 36 e 00. Cor: pink.

Câncer

O céu favorece quem trabalha no comércio informal, mas cuidado no trato com clientes. Evite gastos desnecessários. Se estiver numa relação firme, evite discutir ou trazer mágoas antigas. Palpites: 64, 73 e 10. Cor: laranja.

Leão

Evite que a sensação de aprisionamento faça com que saia do seu emprego bruscamente. Com paciência, encontrará algo melhor. Se já tiver um amor, fuja da rotina. Surpreenda o (a) amado (a). Palpites: 92, 20 e 56. Cor: prata.

Virgem

Sua mente estará clara e o poder de argumentação ativado. Reserve um tempo para agendar exames de saúde e organizar a rotina diária sua e da casa. A dois, deixe a imaginação correr solta. Palpites: 66, 12 e 75. Cor: azul.

Libra

Tenha cuidado no trabalho: há risco de tensão entre você e seus superiores. Pode pintar um dinheirinho extra. Se estiver só, é hora de mudar de atitude e convidar a pessoa que paquera para sair. Palpites: 49, 31 e 85. Cor: bege.

Escorpião

A energia hoje é de coragem, favorecendo quem trabalha em parceria. Você pode começar num novo emprego longe de onde mora. Para conquistar alguém, mostre sua seriedade. Palpites: 05, 59 e 77. Cor: azul-escuro.

Sagitário

Os astros favorecem quem atua no comércio ou na área de comunicações. Contatos antigos poderão ser úteis. Segredos e pessoas do passado deverão retornar e interferir no seu romance. Palpites: 06, 78 e 87. Cor: verde.

Capricórnio

Mudanças na profissão poderão bagunçar sua paz de espírito. Mas não se preocupe, pois terá ajuda nos bastidores. Preste mais atenção no par para não gerar carência afetiva na união. Palpites: 07, 43 e 79. Cor: rosa-claro.

Aquário

Gostando ou não, precisará recorrer à política da boa vizinhança e acordos de bastidores no seu serviço. Namoros iniciados hoje prometem alto grau de intimidade e seriedade. Palpites: 98, 26 e 89. Cor: creme.

Peixes

Se evitar distrações, vai executar as tarefas do dia com rapidez e eficácia. Há chance de resolver um problema antigo de forma definitiva. É possível que se apaixone por alguém ligado a um evento do serviço. Palpites: 81, 18 e 63. Cor: vinho.

Horóscopo nascido em 3 de setembro

Os nascidos a 3 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Possuem sede de conhecimento e costumam se dedicar aos estudos de uma forma objetiva e concreta, em busca de uma profissão, de conhecimentos e cultura geral. Seu número principal é o 9, número de Marte, o astro que representa a coragem, a confiança em si, o otimismo, espírito atirado e aventureiro, que induz à ousadia, à agressividade e à franqueza excessiva. Podem viajar para longe ou irem para o exterior, com desejo de vencer na vida.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Ieialel, que confere memória prodigiosa, causando boa impressão aos que o conhecem e com os quais se comunicam. Ajuda a conquistar boa fama e fortuna, quando a isso se dispõem. Dá sorte no comércio em geral, assim como sorte para viagens marítimas também. Protege contra tempestades e naufrágios; morais e marítimos. Dá ideias liberais e filantrópicas.