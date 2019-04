Horóscopo do dia 25 de abril de 2019

Áries

Vários astros vão se concentrar no ponto mais alto do seu Horóscopo, o que indica uma fase de sucesso e realizações. Invista na carreira e nos seus sonhos mais grandiosos. Na união, façam planos juntos.

Touro

Otimismo e fé na vida serão seus trunfos para lutar por uma vida melhor. Não permita que nada abale a sua confiança. Na paquera, experimente ir a lugares diferentes e conhecer gente nova.

Gêmeos

O céu anuncia mudanças importantes na sua carreira ou em seus objetivos de vida. Transforme desafios em oportunidades de crescimento. No amor, sua sensualidade está com tudo.

Câncer

O trabalho em grupo está favorecido e você terá muito a aprender com a troca de experiências. No campo sentimental, o desejo de viver um amor verdadeiro e duradouro será maior.

Leão

Dia de muito trabalho! Terá que se dedicar para dar conta do recado. Só não assuma mais serviço do que pode cumprir. Convívio com colega ou alguém que encontra sempre pode despertar atração.

Virgem

Carisma e simpatia ajudarão você a se entender melhor com as pessoas. No emprego, espalhe bom humor e use a criatividade para motivar os colegas. Procure se soltar mais nas paqueras. Namoro à vista!

Libra

Assuntos de casa e família vão exigir mais atenção. No emprego, vai buscar mais segurança e estabilidade. Para quem já encontrou sua alma gêmea, a fase pede mais privacidade e aconchego.

Escorpião

Você vai conseguir tudo que quiser se souber conversar e negociar com as pessoas. Ótima fase para quem busca emprego: fale das suas competências. Bom dia para declarar o seu amor ao par.

Sagitário

Fase promissora nas finanças. Você vai encarar seu dinheiro com mais maturidade. Vários astros deixam seu signo mais ciumento e possessivo. Deixe claro o que quer na conquista.

Capricórnio

Vai usar todos os talentos do seu signo para se destacar. Bom momento para reivindicar melhorias aos chefes: fale com jeitinho. Seu jeito sério e responsável pode atrair alguém interessante na paquera.

Aquário

Preocupação com grana e o cansaço da semana vão pesar mais hoje. Cuidado para não assumir mais tarefas do que aguenta. No amor, pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida.

Peixes

Você vai querer se associar a outras pessoas em prol de uma causa social ou de um objetivo em comum. Talvez tenha que rever e mudar alguns planos. Pode rolar paquera com amigo(a).