Horóscopo do dia 24 de outubro

Áries

A sorte brilha a seu favor e tudo deve correr bem no seu dia. O único desafio será administrar seu dinheiro. Fuja de jogos e investimentos arriscados. Abuse da criatividade entre quatro paredes. Palpites: 55, 01 e 64. Cor: creme.

Touro

Você vai querer mais estabilidade no emprego e usará toda sua experiência para se firmar no que faz. Bom momento para assumir um compromisso ou reforçar a união com seu amor. Palpites: 92, 20 e 29. Cor: creme.

Gêmeos

Trocar ideias com os colegas é importante, mas conversas demais podem prejudicar seu desempenho. Fale de trabalho, mas fuja de fofocas. A dois, você e seu bem estarão ainda mais parceiros. Palpites: 66, 48 e 57. Cor: azul.

Câncer

Você pode ganhar uma boa grana extra no trabalho e também pode ter sorte em jogos e sorteios. Mas se não controlar os gastos, vai torrar tudo com bobagens. A dois, só carinho e sedução. Palpites: 67, 58 e 94. Cor: branco.

Leão

Pode ter uma discussão em casa no início do dia. Meça as palavras para chegar a um consenso. Pode retomar um antigo emprego. Paixões protegidas, mas pode preferir ficar em casa hoje. Palpites: 95, 05 e 32. Cor: preto.

Virgem

Resolver um problema de casa ou família pode te trazer alívio. Não confie em tudo que ouvir. Mas o Sol vai estimular o diálogo e tudo será esclarecido. Você vai se soltar mais nas paqueras. Palpites: 96, 42 e 24. Cor: vinho.

Libra

Um projeto que parece ser lucrativo pode não ser. O Sol vai estimular as finanças. Se está livre vai buscar um romance duradouro. Na união, mostre o quanto valoriza a pessoa amada. Palpites: 79, 43 e 97. Cor: lilás.

Escorpião

Pode ter alguns contratempos de manhã, mas serão passageiros. O Sol vai iluminar seu astral à tarde e nenhum obstáculo vai parar você. Vai demonstrar todo seu amor na relação. Palpites: 44, 71 e 89. Cor: preto.

Sagitário

Você vai contagiar o mundo com seu otimismo. Mas notícias de alguém de fora pode abalar o seu astral. Não esconda nada da pessoa amada. Boa fase para sonhar e planejar o futuro a dois. Palpites: 54, 27 e 90. Cor: vermelho.

Capricórnio

Ótimo astral para encarar desafios e mudar o que incomoda. Quem está livre vai querer aproveitar o momento para curtir a vida. Estimule o companheirismo e fale do futuro com o seu par. Palpites: 28, 82 e 10. Cor: vermelho.

Aquário

Conflitos podem surgir: resolva tudo com diálogo. Na paixão, você terá certeza do que quer e vai escolher seu alvo a dedo. Vida a dois protegida. Lutem juntos pelo que querem. Invista na sedução. Palpites: 29, 02 e 56. Cor: prata.

Peixes

Invista nos estudos, faça cursos e aprenda tudo que puder. Na paquera, que tal ir a lugares diferentes e conhecer gente nova? Saia da mesmice! Ótima sintonia com seu bem. Palpites: 12, 75 e 39. Cor: roxo.