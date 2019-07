Horóscopo do dia 23 de julho de 2019

Áries

No seu emprego, talvez o clima com a chefia pese um pouco. Tente se controlar, e poderá conquistar promoção ou aumento de salário. Você e seu amor vão se entender bem.

Touro

É possível que consiga uma grana extra ao fazer bicos. Estará versátil e saberá dar a volta por cima em qualquer situação. Na vida a dois, os momentos românticos vão dominar a cena.

Gêmeos

Talvez seja o momento de batalhar por uma promoção no trabalho. Saberá se expressar com convicção e deverá fazer novos amigos. Se já tiver compromisso, tente compreender seu amor.

Câncer

Vai sentir vontade de impulsionar sua carreira e terá mil ideias para incrementar seus ganhos. Dia ideal para estudar. Nos assuntos do coração, vai desejar segurança.

Leão

Cuidado, pois poderá enfrentar desentendimentos com colegas de trabalho. Evite também discutir com seus superiores. Talvez pinte viagem prazerosa. Na união, faça programas diferentes.

Virgem

Para bater metas no seu serviço, mantenha o foco e confie nos seus talentos. Encontro gostoso ou boa notícia vai alegrar seu dia. Paquera pode decepcionar. Não implique com seu par.

Libra

O Sol ilumina sua relação com seus amigos, aproveite para curtir. No trabalho, não confie em todo mundo. Bom dia para fazer sua grana render. Evite fazer drama com cenas de ciúme no romance.

Escorpião

Pode ter dificuldade para se expressar e será melhor ficar na sua. Nas entrevistas de emprego, será preciso foco. Terá gás para o trabalho. Use seu poder de sedução e imaginação na paquera.

Sagitário

Terá criatividade para solucionar problemas. Planos de viagens podem se realizar. No trabalho terá ideias originais para melhorar a produção. Ótima popularidade nas paqueras.

Capricórnio

Você irá sentir cansaço e seu humor não será dos melhores. Vença o pessimismo focando em coisas boas. Terá muitas ideias no trabalho. Evite as cenas de ciúme na paquera.

Aquário

Contrato encerrado poderá ser retomado. Oportunidades para se dar bem em parceria. Na paquera, chance de se empolgar com alguém que acabou de conhece.

Peixes

Um projeto que você dava como certo pode sofrer atrasos. No trabalho, terá destaque e abrirá as portas de uma promoção. Na paquera, evite escolher com base na carência.

Horóscopo nascido em 23 de julho

Os nascidos no dia 23 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São simpáticos, acessíveis e conseguem muitos amigos. Podem ser populares e gozarem de prestígio perante o povo, assim como diante de autoridades e pessoas de destaque. Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno, que se completam na ligação do homem à terra e à produção desta. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes confere poder, liderança, solidão e egocentrismo.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Nanael, que leva à contemplação divina e faz descobrir alguns segredos de ordem cósmica. Enfim, faz um espírito muito elevado. Influenciam os sacerdotes, teólogos, ocultistas, magistrados, professores, oradores, pregadores, advogados evangelizadores etc. Dá gosto por uma vida privada discreta, de estudos e de meditação. Faz procurar a harmonia e a luz entre as pessoas.