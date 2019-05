Horóscopo do dia 22 de maio de 2019

Áries

Nesta quarta, você vai se empenhar para mostrar seu valor. O astral é favorável para lutar por uma nova posição no emprego. Você pode se interessar por alguém com boa posição social.

Touro

A comunicação recebe excelentes energias. Aproveite para trocar ideias ou esclarecer um mal-entendido. As amizades também ganham destaque. Passeio com o par pode ser divertido.

Gêmeos

Aposte no jogo de cintura para lidar com novidades. Mudança na carreira pode ser bem-sucedida. Uma grana que não esperava pode chegar agora. Na paquera, confie em seu poder de atração.

Câncer

Sua dedicação pode trazer frutos no trabalho. Há chance de causar uma boa impressão nas pessoas com quem convive. Se está a fim de alguém, bom dia para dar um passo mais sério.

Leão

Bom momento para colocar suas ideias em prática. Concentre-se no serviço, mas não deixe a saúde em segundo plano, ok? Atração por pessoa próxima anima a conquista.

Virgem

Terá mais criatividade para se destacar no trabalho. Pode se dar bem em jogo ou aposta. Amizades em alta. Você tem tudo para se destacar na conquista. Muita sintonia com seu amor.

Libra

Você vai dar conta do serviço numa boa. Seu lado ambicioso ganha destaque e pode até trocar de emprego ou se arriscar em algo novo. Programa caseiro com o par pode ser uma boa pedida.

Escorpião

Você conta com facilidade para se expressar. Aproveite para marcar uma reunião — será mais fácil convencer os outros. Faça um programa diferente com sua alma gêmea!

Sagitário

Definir suas prioridades é o primeiro passo para conseguir o que deseja, ainda mais na hora de lidar com grana. O astral é favorável para cuidar da saúde. O apego vai marcar a vida a dois.

Capricórnio

No trabalho, cuide de serviços que dependem da sua iniciativa. Os relacionamentos também contam com ótimas vibrações. Seu jeito especial tem tudo para animar as coisas na paquera.

Aquário

Talvez seja melhor deixar ideias e planos mais ousados para outro momento. Agir nos bastidores será a melhor maneira de se dar bem. Um caso proibido pode despertar seu interesse.

Peixes

O astral é favorável para investir em projetos grandiosos. Não tenha receio de expandir seus interesses e seus horizontes. Você pode se apaixonar por alguém à primeira vista!