Horóscopo do dia 17 de setmbro de 2019

Áries

Sinal de harmonia entre seu trabalho, a satisfação que ele traz e sua competência profissional. Como vai esbanjar energia, aproveite para se exercitar. A dois, evite colocar limites ou fazer cobranças. Palpites: 58, 76 e 40. Cor: branco.

Touro

Hoje estão favorecidas as atividades ligadas a Justiça, turismo, funcionalismo público, concursos, imóveis e reciclagem em geral. Ao se sentir feliz com sua imagem, pode atrair pretendente. Palpites: 05, 50 e 32. Cor: preto.

Gêmeos

Sua criatividade e inspiração estarão em destaque. A Lua vai ativar sua força interior e ampliar sua sorte. Para atrair a pessoa amada, a dica é levar as coisas mais a sério na conquista. Palpites: 06, 24 e 42. Cor: rosa claro.

Câncer

Poderá firmar boas parcerias. Evite emprestar dinheiro, e se vender algo, procure receber antes de entregar a mercadoria. Deverá conhecer alguém e ter a sensação de já ter sido um amor do passado. Palpites: 43, 52 e 16. Cor: lilás.

Leão

Mudanças positivas podem ocorrer no emprego. Talvez obtenha um reconhecimento financeiro por seu desempenho. Entre os (as) admiradores na paquera, que tal escolher apenas um (a) para investir? Palpites: 62, 44 e 35. Cor: preto.

Virgem

Talvez esteja descontente no trabalho e os astros mostram oportunidade nova em local distante. Chegou a hora de se posicionar diante daquela pessoa que deseja e lhe fazer um convite. Palpites: 90, 63 e 27. Cor: vermelho.

Libra

O dia será produtivo para quem trabalha em casa, ou em áreas relacionadas à família e à decoração. O relacionamento amoroso passa por um período de harmonia, desejo e romance. Palpites: 55, 91 e 10. Cor: vermelho.

Escorpião

Em clima de cooperação, o trabalho rende mais. Dia favorável para curtir a companhia dos amigos. Seja menos desconfiado (a) e retribua os olhares de quem paquera você. Palpites: 56, 02 e 47. Cor: branco.

Sagitário

Evite falar dos seus projetos profissionais, pois poderá ter suas ideias roubadas. Seu excesso de entusiasmo talvez te impeça de reconhecer a pessoa que está interessada em você. Palpites: 30, 57 e 12. Cor: roxo.

Capricórnio

Ainda que deseje a perfeição, não se cobre tanto no serviço nem assuma responsabilidades alheias. Sua maneira discreta de ser poderá atrair uma pessoa fora do seu padrão de relacionamentos. Palpites: 22, 04 e 49. Cor: cinza.

Aquário

Poderá se sair bem apagando incêndios no trabalho, mesmo que isso não seja obrigação sua, e sim de um colega. A relação sentimental vai dar sinais de que está forte, superando crises. Palpites: 05, 95 e 32. Cor: dourado.

Peixes

Comece a se valorizar mais na sua profissão e, se tiver uma habilidade especial, não aceite remuneração abaixo do valor de mercado. Há possibilidade de um(a) amigo(a) virar namorado(a). Palpites: 60, 69 e 96. Cor: rosa.

Horóscopo nascido em 18 de setembro

Os nascidos a 18 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade Virgem e Capricórnio. Possuem grande energia e força de vontade. São trabalhadores, esforçados e determinados quando querem alguma coisa e desejam realizar algum projeto. São estudiosos, perseverantes e teimosos. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. Juntos formam o 6, de Vênus, astro que simboliza os sentimentos e a afeição, a tolerância, o perdão, a paz, a harmonia, o amor e as Artes.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Aniel, que promove a paz e a harmonia em pessoas de raças e pensamentos diferentes. Dá vitórias em situações delicadas e difíceis. Leva a conhecer as Leis cósmicas e divinas e a observar os seus efeitos. Faz conhecer segredos na natureza e inspira os sábios e os cientistas em suas descobertas.