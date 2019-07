Horóscopo do dia 16 de julho de 2019

Áries

Boa chance de conseguir um serviço novo! Dificuldade de entrosamento em família. Procure repor suas energias com uma alimentação mais saudável. A dois, não tome atitudes precipitadas.

Touro

Entrevistas de emprego podem ser desmarcadas, mas não desanime. Se trabalha, deve se aborrecer com a rotina profissional. O segredo da sedução bem-sucedida será deixar rolar.

Gêmeos

Poderá se sair bem diante de mudança profissional, incluindo atividade nova. Sorte com grana. Terá disposição para cuidar melhor da saúde. Bom dia para planejar seu futuro com quem ama.

Câncer

Cuidado com gastos desnecessários! Ouça conselhos de gente mais experiente do que você. Em casa, que tal ser mais flexível? Evite se aventurar na paixão com quem acabou de conhecer.

Leão

Se trabalha com parente, dedique-se mais às suas tarefas. Parcerias com colegas vão lhe parecer interessantes. Na paquera, deverá sentir atração por quem mora em outra cidade.

Virgem

Se confiar mais nos seus talentos, poderá sobressair no trabalho. Evite fazer empréstimos se não quiser perder uma amizade. Cautela na união: nem tudo sairá como planejado.

Libra

Pode ser preciso ter mais paciência. Pratique o bem com as pessoas ao seu redor. Irá se esforçar com seus assuntos de trabalho. Lua e Vênus podem atrapalhar seus planos no amor.

Escorpião

Pense bem antes de tomar decisões. Assuntos de carreira podem ter mudanças. Talvez aquilo que dava como certo precise ser refeito. Terá chance de desfazer um mal-entendido com seu amor.

Sagitário

Acredite em seus ideais e lute por eles com determinação. Saturno acentua seu foco para as atividades em geral. Oportunidade de tirar pedras do seu caminho. Desejos fortes na cama.

Capricórnio

Evite as atitudes autoritárias no trabalho. Bicos e extras vão garantir uma grana a mais. Mude seus hábitos e se livre de um vício. Na conquista, não vai ser mais direto.

Aquário

Evite se envolver em atividades que desconhece. Precisará equilibrar seus interesses profissionais com força de vontade. Pode querer brilhar a qualquer custo nas paqueras.

Peixes

Quitar uma dívida irá animar seu astral. Vai se destacar no trabalho com atitudes responsáveis. Dê mais atenção aos seus tratamentos de saúde. O romantismo estará presente na conquista.

Horóscopo nascido em 16 de julho

Os nascidos no dia 16 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Touro. Possuem dons e talentos artísticos dos mais variáveis, podendo amar a música e a literatura, a poesia e a arte de representar, cantar ou executar algum instrumento musical. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua, e de zero. O 2 que revela ligações profundas com a mãe e a terra natal. Ligações de amor passageiras e inconsequentes.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Ariel, que dá sonhos proféticos e faz revelar os segredos e os mistérios que se deseja desvendar. Faz ver em sonho os objetivos e as pessoas perdidas ou desaparecidas. Dá ideias luminosas e pensamentos sublimes que podem ajudar a resolver problemas dos mais diversos.