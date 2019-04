Horóscopo do dia 16 de abril de 2019

ÁRIES

Carreira e trabalho serão prioridades para você. O Sol incentiva suas ambições e indica boas oportunidades de sucesso, então, mãos à obra! Mas não é hora de ser individualista: una-se aos colegas e todos sairão ganhando.

TOURO

Você vai querer se dedicar mais ao trabalho. Agarre toda oportunidade que surgir de aprender novas funções ou de estudar e se aperfeiçoar na profissão. Imprevistos e desafios podem surgir à tarde.

GÊMEOS

A Lua entra no seu paraíso astral, trazendo mais sorte e leveza para o seu dia. Além de cumprir suas obrigações com prazer, você terá criatividade extra para resolver as coisas.

CÂNCER

Você vai precisar de segurança, sossego e conforto para se concentrar e cumprir seu trabalho. Dedique-se às atividades que já domina, sem querer se aventurar em novos desafios hoje.

LEÃO

O astral é perfeito para você se comunicar, fazer novos contatos e atrair clientes. A conquista promete encontros e papos bem animados. No romance, vai querer contar e saber tudo do seu bem.

VIRGEM

Esta pode ser uma boa fase para você ganhar dinheiro. Além de ter facilidade para identificar oportunidades lucrativas, o Sol avisa que pode faturar uma grana num golpe de sorte.

LIBRA

A Lua pode deixar suas emoções um tanto instáveis. Será preciso mostrar mais firmeza em suas atitudes e opiniões, principalmente no convívio com parentes. O romance pede sossego e privacidade.

ESCORPIÃO

Por mais que queira ficar no seu canto, as situações vão exigir que se manifeste e dê suas opiniões. Talvez não consiga fugir de uma discussão tensa. A dica é pedir um tempo para refletir antes de se posicionar.

SAGITÁRIO

Você vai se concentrar nos seus ideais e projetos mais ambiciosos. É um bom momento para pensar no futuro e plantar as sementes que quer colher depois. Evite misturar amizade com dinheiro hoje.

CAPRICÓRNIO

Seu signo está mais ambicioso e você vai usar todo seu potencial para ter sucesso em suas tarefas. Defina metas e dê o primeiro passo! Na paquera, vai escolher a dedo o melhor alvo.

AQUÁRIO

A Lua realça o desejo de ampliar seus conhecimentos. Pode iniciar um curso, aprender uma nova função no trabalho ou fazer pesquisas e se aprofundar em assuntos que despertam sua curiosidade.

PEIXES

A intuição será uma boa aliada do seu signo hoje. Bom dia para mudar algumas coisas que incomodam e descartar o que não usa mais. Forte atração por alguém da turma. A dois, clima cúmplice e sedutor.