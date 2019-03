Horóscopo do dia 15 de março de 2019

Áries

Uma entrevista profissional poderá não surtir o resultado esperado. Não se importe com os comentários dos outros. Se usar mais seu lado carinhoso, vai cativar na paquera facilmente.

Touro

Projetos no serviço talvez atrasem. Controle os gastos. Poderá se decepcionar com amigos. Evite mergulhar em dramas de família. Com o par, poderá reacender a chama da paixão.

Gêmeos

Talvez não seja a melhor fase para oficializar uma sociedade ou tirar um projeto da gaveta. Cuide da sua saúde: nada de ficar adiando tratamentos. Uma nova fase poderá surgir na conquista.

Câncer

Poderá receber proposta de negócio: melhor não investir de cara, peça um tempo para pensar. É bom adiar assunto judicial. Na paquera, vai exercer um poder magnético por quem se interessar.

Leão

No seu emprego, terá uma boa relação com superiores. Ao lidar com cartões bancários, cuidado com senhas e acessos. No amor, as coisas podem não sair como imagina.

Virgem

Sensação de insatisfação poderá dominar o dia, levando você a se aborrecer com quem estiver ao seu lado. Em casa, atenção para não cometer injustiças. A dois, valerá a pena ceder mais.

Libra

Não se exponha aos colegas de trabalho, nem tente resolver os problemas no grito. Aproveite a oportunidade de se dar bem com grana. Deixe seu amor saber que você confia nele.

Escorpião

Sua agilidade mental vai lhe dar autonomia no serviço. Não invista nada antes de ter a grana em mãos. Melhor adiar assunto judicial. A dois, curtam os momentos de lazer com alegria.

Sagitário

Seu humor estará 8 ou 80, e você poderá se envolver em confusões. Talvez sinta dificuldade para dormir ou enfrente tensão em casa. No amor, vai agir com a razão.

Capricórnio

Com humildade, conseguirá mais compreensão no seu emprego. Energia de sobra para o romance! Conte com sua sensibilidade para perceber que seu par precisa de apoio e atenção.

Aquário

Os astros alertam: dinheiro e amigos não devem se misturar. Se precisar assinar contrato, leia tudo com atenção. Poderá ter sorte em teste ou entrevista. Confie em quem ama.

Peixes

Cuidado com promessas vazias. No serviço, o clima será ameno. Poderá se isolar no mundo da imaginação em alguns momentos. Não exija demais de quem ama. Entre os lençóis, pura sedução.