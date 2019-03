Horóscopo do dia 14 de março de 2019

Áries

Carreira poderá deslanchar, mas é possível que se desentenda com colega de trabalho por falar demais. Suas economias estarão protegidas. Na conquista, pense bem antes de tomar uma atitude.

Touro

Seu jeito prestativo e cheio de energia vai atrair a simpatia dos colegas de profissão. Mas controle sua ambição. Entre amigos, talvez surjam embates. Na paquera, cuidado com encontros armados.

Gêmeos

Poderá se envolver em assuntos que não te dizem respeito na carreira. Aja com discrição com pessoa que acabou de conhecer. Na união, atenção a desgaste com rival. Na cama, vai ousar.

Câncer

Aprenda a falar menos e observar mais no trabalho, ainda que sinta vontade de agradar a todos à sua volta. Seus pensamentos poderão ficar confusos. Viverá momentos de paixão com seu par.

Leão

Fase boa para firmar sociedade com alguém do seu círculo de amigos. Será um dia produtivo. Sua autoestima pode ficar abalada. Que tal dar uma chance a paquera de outra cidade?

Virgem

Se trabalha de forma autônoma, vai se dar bem. Poderá levar a sério estudos e conselhos de gente mais velha. Evite bate-boca nos encontros familiares. No namoro, pode formalizar uma situação.

Libra

Vai precisar se controlar para não falar demais no serviço. Seus planos precisarão esperar um pouco para serem realizados. Pode fazer programas para fugir da rotina com seu amor.

Escorpião

Procure controlar seu orçamento. Vai querer curtir sua casa e pode dar mais atenção a decoração do lar. Terá gosto pelos estudos e irá se dedicar mais. Não troque seis por meia dúzia nas paqueras.

Sagitário

Você poderá trocar de emprego ou mudar de cargo. Invista seu tempo nos estudos: valerá a pena! Cuidado com falsas impressões. Procure relaxar mais. Na paquera, vai querer se arriscar.

Capricórnio

As atividades profissionais poderão sugar suas energias, e um contato talvez lhe traga uma má notícia. Com dinheiro, é possível que chegue uma ajuda. No amor, há risco de enfrentar instabilidade.

Aquário

Não misture vida pessoal e profissional. Tem tudo para alcançar sucesso naquilo em que investir. Talvez, sinta vontade de fazer mudanças no seu lar. Há risco de ficar com impressão errada do seu par!

Peixes

Mantenha a calma para evitar desilusão no serviço. Assunto de contrato ou negócio deverá trazer benefícios. Uma confusão de sentimentos poderá atrapalhar a paquera.