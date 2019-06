Horóscopo do dia 14 de junho de 2019

Áries

Procure concluir as tarefas no seu emprego. Há promessa de bom entendimento com a chefia. Na vida amorosa, uma pessoa ousada poderá te surpreender ao fazer um convite para sair.

Touro

Se estiver sem emprego, procure amigos para descobrir novas oportunidades. Segure o impulso de gastar. Talvez conheça uma pessoa interessante para paquerar.

Gêmeos

Criatividade em alta na carreira. Conseguirá controlar emoções e manter o foco nas suas responsabilidades, sobretudo se trabalhar só. Durante programa de lazer, a paquera deverá emplacar.

Câncer

Se estiver sem trabalho, procure vagas nas áreas de pesquisa ou saúde. Caso esteja em um serviço temporário, há chance de efetivação. A dois, evite observar os defeitos do par. Que tal focar nas qualidades?

Leão

Algo que você faz em casa deverá se tornar uma fonte de renda. É possível que consiga resolver um problema pessoal com a ajuda de vizinhos. Poderá engatar um romance com alguém do trabalho.

Virgem

Poderá receber convite para voltar a um antigo emprego. É provável que um parente lhe peça conselhos ou dinheiro emprestado. Uma paquera despretensiosa deve virar uma relação séria.

Libra

As dificuldades poderão ser superadas se fizer mais propaganda das suas habilidades profissionais. Cuide do visual. Ouça mais quem você ama para descobrir novos pontos em comum.

Escorpião

Muita movimentação ou tarefas extras deixarão seu dia cansativo. Dê uma pausa para evitar o estresse. Assuntos pendentes com familiares poderão ser resolvidos. Abra seu coração para um novo romance.

Sagitário

Tente fazer uma reflexão sobre sua carreira, estabelecendo metas que possam ser atingidas em pouco tempo. Na relação afetiva, cuidado com o excesso de sinceridade ou a rigidez das suas ideias.

Capricórnio

No serviço, é possível que alguém ou algo tire você do sério: respire fundo e evite o confronto. Intuição em alta. Uma pessoa de hábitos bem diferentes dos seus vai perceber os seus encantos.

Aquário

Atenção à documentação no trabalho. Se lida com pagamentos, contratos, negociações ou outros papéis oficiais, não deixe escapar nenhum detalhe. Aja com diplomacia. Astral favorável para namoro à distância.

Peixes

Seu desempenho profissional deverá render elogios, promoção ou até dinheiro extra. Também poderá assumir uma tarefa diferente. Se estiver só, escolha bem com quem se envolver!

Horóscopo nascido em 14 de junho

Os nascidos a 14 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. São confiantes e otimistas. Encontram portas abertas e braços estendidos para lhes acolher e para colaborar com tudo. Podem ter sorte e não precisam de muito esforço para atingir seus objetivos. Seu número principal, é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, de Netuno. Dois astros que se contrapõem pela sua energia diversa. Um é positivo e o outro negativo. Juntos formam o 8 de Saturno, que simboliza as coisas materiais e ambição, distanciando a pessoa um pouco da fé e da espiritualidade.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é MEHABEL, que faz gozar de benefícios entre juízes e magistrados. Pode levar a estudar Direito e a gostar de ser Advogado. Protege contra a calúnia e a maledicência. Ajuda a reconquistar o que se perdeu injustamente. Tanto pode ser em forma de bens materiais como os bens morais e afetivos. Liberta os que estão presos e oprimidos. Protege os inocentes e os sedentos de justiça. O Gênio contrário é o da calúnia, dos processos complicados e dos falsos testemunhos.