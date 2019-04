Horóscopo do dia 11 de abril de 2019

ÁRIES

O dia deve começar meio tumultuado e você pode ter imprevistos com uma viagem, um teste ou curso que planeja fazer. O astral deve melhorar no início da tarde, quando a Lua vai renovar sua confiança e realçar seus pontos fortes.

TOURO

Trabalho em equipe vai funcionar bem de manhã. Mas, à tarde, convém priorizar as tarefas que possa fazer a sós, sem depender dos colegas. Dobre a atenção com as finanças, pois o céu alerta que pode ter algum prejuízo.

GÊMEOS

Você pode enfrentar tensões numa parceria ou sociedade. Invista em seus ideais, mas tenha jogo de cintura para driblar conflitos e conciliar seus interesses com os dos outros.

CÂNCER

Seu foco estará na carreira e nem tudo sairá como você planejou. Pode ter aborrecimento com atrasos, perda de arquivos ou problemas de comunicação.

LEÃO

Aproveite o período da manhã para dar uma geral nos armários e descartar o que não usa mais. À tarde, a Lua vai estimular os estudos e o contato com pessoas de fora.

VIRGEM

Você deve medir bem as palavras, pois Mercúrio em movimento contrário anuncia tensões, atritos e mal-entendidos. Pegue leve com as críticas e cobranças. Saiba ouvir e exercite a compreensão.

LIBRA

A comunicação não vai fluir bem hoje, por isso, dobre a atenção tanto ao ouvir como ao emitir opiniões. Certifique-se de que entendeu os outros e que explicou bem o que queria dizer.

ESCORPIÃO

O trabalho vai exigir mais de você hoje e será preciso ralar em dobro para faturar o que deseja. O céu indica gastos inesperados e preocupações com grana.

SAGITÁRIO

Comentários e brincadeiras fora de hora podem deixar você em maus lençóis, por isso, conte até dez antes de falar. O astral deve ficar mais leve à tarde, mesmo assim, é melhor não abusar da sinceridade, ok?

CAPRICÓRNIO

Proteja bem seus segredos e não comente projetos de trabalho com ninguém. Você dever ter muito cuidado com intrigas e pessoas que possam puxar seu tapete.

AQUÁRIO

Você pode resolver uma questão financeira ou ganhar algum dinheiro de manhã. A tarde será ideal para apresentar projetos, fazer reuniões e ter conversas importantes. Fale de amor!

PEIXES

Desafios e imprevistos vão forçar você a repensar e até rever alguns planos que fez antes. Procure se adaptar às mudanças sem estresse e seja flexível para não sair no prejuízo.