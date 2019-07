Horóscopo do dia 10 de julho de 2019

Áries

Poderá investir no seu aperfeiçoamento profissional. Mas não exija tanto de si mesmo. Adie assuntos de Justiça e mantenha distância de fofocas. Com o par, espere conflitos difíceis de resolver.

Touro

Você vai precisar segurar a irritação para não explodir fora de hora. Por isso, trabalhar em equipe exigirá mais paciência. Na conquista, use seu poder de sedução para laçar a pessoa amada.

Gêmeos

Mercúrio e Marte vão deixar você com a língua afiada e de pavio curto. Portanto, acalme-se no seu emprego. Bom dia para fazer tratamento de beleza. No amor, há chance de começar namoro.

Câncer

Com criatividade, você vai se sair bem no serviço, mas evite decisões impulsivas. Boa recuperação em qualquer tipo de tratamento. No romance, tente não ser tão exigente.

Leão

No trabalho, procure não criar contratempos, nem falar demais. Talvez se dê bem em sorteios ou premiações. Há sinal de sensibilidade junto aos familiares. Se ama alguém, declare-se.

Virgem

Mercúrio e Urano deverão bagunçar seu dia, incluindo bate-bocas, fofocas e mal-entendidos, que podem até mesmo tumultuar as coisas no seu emprego. No amor, vai querer segurança.

Libra

Fale menos para não se meter em discussões acaloradas. Será melhor poupar do que gastar. Evite dar lição de moral, pode não dar bons resultados. Suas atitudes impensadas na relação podem criar desafios.

Escorpião

Terá dedicação com suas metas. Marte pode complicar e você se prejudicar no trabalho agindo sem pensar. A dois, deixar o ciúme de lado e confiar no par será o ideal.

Sagitário

O clima do dia pode fazer você se aborrecer com conversas atravessadas. Terá foco no trabalho. Não fará corpo mole com as responsabilidades. Você e o par podem se desentender por fofoca de terceiros.

Capricórnio

Assunto jogado para debaixo do tapete pode vir à tona. Evite falar demais no trabalho. Chance de tomar decisões precipitadas com a família. No amor, a Lua pode deixar você com sentimentos possessivos.

Aquário

Tudo indica que se dará bem no trabalho se tiver foco. Feche negócios de dinheiro somente com quem confia e já conhece. Pode sair da linha agindo sem pensar com seu amor, acalme-se.

Peixes

No trabalho, observe ao invés de dar ideias. Cuidado com as palavras que podem gerar discussões. Chance de viagem ou sintonia nos estudos com colega. No romance, você irá sentir muita paixão.

Horóscopo nascido em 10 de julho

Os nascidos a 10 de Julho são do signo de Caranguejo, com a personalidade de Leão. São pessoas de sorte e privilegiadas em vários sentidos. Encontram sempre portas abertas e oportunidades na vida. Devem estudar e investir em seu grande potencial, afim de que tirem bom proveito das oportunidades e chances de trabalhos e de grandes negócios. Seu número principal é o 14. A soma dá o 5, de Mercúrio, que lhes confere inteligência, raciocínio rápido, boa memória e facilidade para aprender tudo o que lhes for ensinado.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 10 de julho é Ieiazel, que dá inspiração para os escritores, os artistas, os jornalistas e os poetas. Assim como para os cientistas e todas as pessoas que são criativas, curiosas e estudiosas. Atua sobre a publicação de trabalhos, reportagens e livros, tratados literários e científicos. Ajuda para que autores vejam suas obras publicadas e divulgadas.