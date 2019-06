Horóscopo do dia 07 de junho de 2019

Áries

Suas atitudes poderão ser vistas como autoritárias no serviço. A noite favorece o contato com pessoas de longe ou um programa que inclua música. Seu poder de sedução em alta beneficia a conquista.

Touro

Profissionalmente, o dia será de mudanças. Apresente suas ideias para a chefia. Fuja da rotina com a pessoa amada e busque alternativas de lazer que garantam descanso ao casal.

Gêmeos

Mantenha os pés no chão no trabalho. Poderá se engajar num projeto que promove o bem. Só gaste sua grana com o essencial. É possível que uma pessoa que admira você à distância declare seu interesse.

Câncer

Terá que correr para dar conta do serviço. Não faltará coragem para tomar decisões. O sentimento que te une a quem ama é mais forte do que as diferenças: deixe isso claro.

Leão

Talvez um curso online, ligado à sua área de trabalho, te ajude a tomar decisões na carreira. O dia favorece encontros com os amigos em casa. Não tenha medo de compartilhar seus sonhos com seu par.

Virgem

Poderá bolar ideias relacionadas à sua carreira. Escolha uma para concentrar suas energias, já que o dia de hoje pede foco. Capriche no visual para chamar a atenção de quem paquera.

Libra

Com a diplomacia que lhe é natural, mostre suas opiniões no seu emprego. Em família, você vai desejar independência. É possível que mude de tática no jogo da sedução.

Escorpião

O dia vai favorecer quem trabalha com vendas. Estará esbanjando energia, mas evite exigir demais de seu rendimento físico. Na vida a dois, espere muita proteção da pessoa amada.

Sagitário

Quando estiver num momento livre, terá respostas para seus problemas no emprego. Confie na sua intuição. Um toque de mistério vai te ajudar na paquera. A dois, afaste a rotina.

Capricórnio

Você vai notar que sua força interior lhe dará segurança nas decisões profissionais. Caso seu coração esteja pedindo um amor, poderá conhecer alguém diferente hoje.

Aquário

O dia será bom para negociar, fazer propaganda do seu talento e buscar ajuda de pessoas influentes para a realização dos seus sonhos. No romance, valorize a pessoa amada.

Peixes

Você, que se guia pela intuição, terá o aval dos astros para pedir um aumento de salário no seu serviço. Fale de modo objetivo com a chefia. Na união, o astral de afeto vai dominar.