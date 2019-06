Horóscopo do dia 06 de junho de 2019

Áries

A impulsividade e pressa poderão levar a atitudes, no trabalho, que comprometerão os resultados. O dia pede introspecção e meditação. Se está só, procure não idealizar o(a) pretendente.

Touro

Se as coisas no seu serviço estiverem indo bem, não altere nada: deixe fluir. Se estiver só, poderá transformar um relacionamento de amizade em algo mais sério.

Gêmeos

Quanto maior for a dificuldade no seu emprego, maior sua motivação para vencê-la. Uma pessoa fechada talvez vire um grande amor! No romance, cuidado com desencontro nos interesses do casal.

Câncer

Quem trabalha em casa poderá ter uma rotina agitada. Talvez se enrosque ao lidar com clientes. Assuntos relacionados a imóveis poderão transcorrer bem. Tudo de bom a dois.

Leão

Seja mais delicado (a) com as pessoas da sua convivência profissional. Dessa forma, vai ganhar mais respeito. Para trazer alguém até você, use seu charme discreto e diminua as exigências.

Virgem

Dia perfeito para lidar com clientes, negociar, enviar currículo ou fazer um curso voltado para a profissão. Os astros pedem uma pausa na correria para relaxar com os colegas. Carinho e paixão a dois.

Libra

Se trabalhar na área de cuidados com o corpo, informática ou em atividades financeiras, encontrará soluções novas para suas tarefas. Talvez se apaixone por alguém que tem contato com um familiar.

Escorpião

Não leve tudo tão a ferro e fogo no serviço, principalmente se trabalha com crianças ou atividades de lazer. Pode pintar dinheiro extra ou presente inesperado. Na paquera, tome a iniciativa!

Sagitário

Poderá se dar bem no setor de cuidados pessoais, saúde mental ou corporal. Deve receber informações sigilosas úteis para a carreira. Talvez se envolva com pessoa pouco afetuosa e de pavio curto: cuidado!

Capricórnio

Os astros favorecem iniciativas de quem trabalha por conta ou ocupa cargo de chefia. No romance, em vez de desconfiar tanto do seu par, que tal curtir os carinhos e atenção que lhe são oferecidos?

Aquário

Planeje cuidadosamente suas tarefas no serviço. É possível que junte uma grana ao vender produto caseiro ou fruto de um hobby. Na paquera, pessoa comprometida poderá se interessar por você.

Peixes

Momentos de lazer em casa vão aliviar as tensões após um dia cansativo de trabalho. Segure um pouco as demonstrações de carinho para não sufocar quem você paquera.

Horóscopo nascido em 06 de junho

Os nascidos a 06 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Gostam das Artes, de escrever e de cantar. São dados a um comportamento boêmio por natureza. Gostam de levar uma vida livre e produtiva no setor artístico. Seu número é o 9, Número de Marte, que confere ousadia, instinto aventureiro e de liberdade. São generosos também, mas causam sofrimentos morais e afetivos em si mesmo e nos outros.

Anjo do dia

O anjo protetor é Lelahel, que inspira para as Artes, que leva à boa fama e à celebridade, assim como à fortuna. Faz buscar estas coisas com sabedoria, mas com humildade. Protege contra a ambição desmedida e o orgulho excessivo. Dá talento e bom aproveitamento de seus dons especiais.