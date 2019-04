Horóscopo do dia 02 de abril de 2019

Áries

Se ainda tem assuntos para resolver, formar alianças pode ser uma boa. Talvez tenha que lidar com algumas críticas, inclusive de pessoas próximas. Reforce os laços com o par e evite fazer cobranças.

Touro

Essa pode ser sua última chance no ano para se concentrar nas tarefas e deixar em dia o que estava pendente. A atração por um colega pode ser o início de uma paquera, se está só.

Gêmeos

Apesar dos seus planos para se divertir, podem pintar algumas dificuldades no caminho. Ainda bem que você conta com a sorte para virar o jogo. Tem tudo para se divertir com sua cara-metade!

Câncer

Boa parte da sua atenção vai se concentrar na família e em pendências domésticas. Esqueça o passado para se entender com as pessoas queridas. No amor, controle o ciúme para evitar brigas.

Leão

É hora de relaxar e se livrar do estresse! Mas talvez tenha que lidar com um ou outro probleminha na saúde. Há boas chances de ampliar seu círculo social. Paixão à primeira vista não está descartada.

Virgem

Curtir a companhia das pessoas próximas talvez seja a melhor pedida para animar seu coração neste sábado. A possessividade pode se tornar um grande problema na vida amorosa.

Libra

Talvez seja preciso mais diplomacia para lidar com a família. Se surgir a chance de passear ou se divertir com os amigos, vá em frente! A paquera pode surpreender, mas você terá que tomar a iniciativa.

Escorpião

A melhor maneira de atingir seus objetivos será agir em segredo. O seu sexto sentido continua tinindo e traz avisos importantes. Não deixe os boatos atrapalharem a sua vida amorosa.

Sagitário

Hoje, você pode estender a mão a alguém que está precisando. A relação com os amigos está em alta, mas é melhor não pedir ou emprestar dinheiro. Há sinal de companheirismo no romance.

Capricórnio

Você pode se importar mais com as aparências. Dedique um cuidado extra ao se produzir. Há chance de fazer contatos importantes por acaso. Se tem compromisso, deixe as cobranças de lado.

Aquário

Neste sábado, confie na sua capacidade e dê um passo mais ousado. Você deve aprender muito trocando experiências com os amigos. Pode conhecer alguém de outra cidade e até iniciar um romance.

Peixes

Astral favorável para rever algumas coisas e fazer os ajustes que julgar necessários. Se anda pensando em tentar algo novo no visual, vá em frente! Na paquera, aposte na sensualidade para se dar bem.