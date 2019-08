Horóscopo da semana de 31 de agosto a 7 de setembro

Áries

Ótima fase para os trabalhos em grupo e para as negociações, viu! Para as decisões, ouça seu coração e vá em frente. No amor, alguém especial aparecerá na sua vida. Se já tem um par, seja mais compreensiva com ele.

Touro

Os bons resultados virão se você tiver fé. Nada de fazer empréstimos de dinheiro. Na vida a dois, o clima quente vai dominar e contagiar ainda mais seu relacionamento.

Gêmeos

Nesta semana, dê uma atenção maior para a alimentação, tome cuidado pra não tomar atitudes inconsequentes. Na vida amorosa, pare de cobrar demais do seu par. Tudo indica que alguém próximo vai despertar seu lado romântico.

Câncer

Deixe os ressentimentos e as mágoas no passado: acredite, isso vai te fazer bem! Tome cuidado pra não se estressar com os colegas do trabalho.Tudo indica que um amor antigo vai voltar com tudo.

Leão

Seu momento de brilhar chegou! Parece que suas qualidades serão reconhecidas no trabalho. Tire um tempo para doar tudo o que não usa. Se estiver só, uma troca de olhares pode engatar um relacionamento.

Virgem

Tire um tempinho pra descansar e curtir a vida: seu bem-estar precisa de mais atenção! No trabalho as coisas vão começar a fluir se você se planejar mais. Aproveite a boa fase pra pular de cabeça no amor.

Libra

Tente fazer uma lista com todas as prioridades pra não se sobrecarregar tanto.Tudo indica que terá grana extra. No amor, um caso secreto pode agitar seus dias.

Escorpião

Os mal-entendidos virão por causa da falta de comunicação. Preste atenção na sua grana. No trabalho, invista nas suas ideias: elas têm muito potencial. Na vida amorosa, pare com as cenas de ciúme. Muita sorte na paquera, viu!

Sagitário

Invista nos cursos e estude bastante pra progredir no trabalho. Em casa, abuse da paciência! Você saberá melhor como lidar com a grana. Os segredos antigos podem interferir bastante na vida a dois.

Capricórnio

Cuide mais do seu corpo: você tá precisando! Aposte na vida profissional e nos concursos. Os astros revelam que vai conhecer alguém especial nas redes sociais ou que algum contatinho antigo vai voltar.

Aquário

Conseguirá resolver qualquer problema esta semana. Alguém comunicativo e bem inteligente poderá despertar sua atenção. No amor, acerte as diferenças com muita conversa.

Peixes

Preste mais atenção às suas emoções. Parece que vai conseguir colocar um ponto final em problemas antigos. Os astros contam que você pode se apaixonar por alguém ligado ao trabalho.

Horóscopo nascido em 31 de agosto

Os nascidos a 31 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. São de grande força física, moral e psicológica. Gostam das coisas justas, honestas e verdadeiras. Seu número principal é o 37, formado de 3, Júpiter e de 7, Netuno. Juntos formam o 10 e 0 1, de Sol, que é luz, realidade, liderança, poder, autoridade e solidão.

Horóscopo nascido em 1º de setembro

Os nascidos a 01 de Setembro são do signo de Virgem e têm a personalidade de Libra. São sociáveis, elegantes, bem postos, bonitos e saudáveis. Seu número principal é 07, número de Netuno, que lhes confere sensibilidade e grande intuição, emotividade e sexto sentido muito desenvolvido. Podem ter espírito cristão, voltado para o Bem comum. Em alguns significa vocação religiosa.

Horóscopo nascido em 2 de setembro

Os nascidos a 02 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. Possuem raciocínio rápido e a resposta adequada, pois é grande sua acuidade mental, visual e intelectual. Seu número principal é o 8, o número de Saturno, que simboliza os austeros, os críticos, os sistemáticos, mas ao mesmo tempo eficientes e competentes no trabalho. Em geral exigem muito dos outros e de si mesmos. Costumam ter vida longa e saudável. Podem se casar mais do que uma vez. Gostam muito do dinheiro

Anjo do dia 31 de agosto

O anjo protetor do dia é Leuviah, que faz conquistar a amizade de pessoas celebres e notáveis. Dá grande inspiração artística, assim como a possibilidade de sucesso em atividades ligadas à eletrônica. Dá proteção no setor financeiro.

Anjo do dia 1º de setembro

O anjo protetor do dia é Palmaliah, que confere iluminação espiritual e que leva a conhecer a filosofia espiritual e a teologia. Leva ao estudo das religiões e ainda ao conhecimento místico ao mesmo tempo. Este anjo confere espírito casto e pureza de costumes, piedade e complacência.

Anjo do dia 2 de setembro

O anjo protetor do dia é Nelchael, que defende dos opressores, dos maus e dos feitiços, males e malefícios. Ele protege contra toda espécie de sortilégios, ajuda a se livrar das calúnias, injúrias e difamações. Dá inspiração científica e poética. Domina a Astrologia, a Astronomia e a matemática.