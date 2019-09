Homicídios no Alto Alegre são conduzidos isoladamente

A Delegacia de Homicídios investiga as duas mortes violentas registradas no mesmo local com o intervalo de dois dias no Bairro Alto Alegre, zona oeste de Cascavel.

De acordo com a delegada Raísa Vargas, não é possível afirmar que os dois casos tenham ligação, uma vez que as armas usadas nos dois crimes são diferentes.

Diligências são realizadas na tentativa de identificar os suspeitos, mas a investigação trata dos dois crimes de maneira isolada.

Os crimes

Gilsemar Ferreira Marun morreu na tarde do último domingo (15) após ser baleado quando chegava ao bar do qual era proprietário, na Rua Fagundes Varela, esquina com a Rua Cuiabá, no Alto Alegre.

De acordo com testemunhas, dois homens chegaram ao local e dispararam contra Gilsemar, que morreu na hora.

Já na última sexta-feira (13), Gabriel Henrique de Oliveira Bordin, 22 anos, foi alvejado por seis tiros nas proximidades do bar de Gilsemar. Ele chegou a pedir ajuda no local, foi socorrido e levado em estado gravíssimo ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, onde morreu horas depois.