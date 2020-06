Homicídio é registrado no Parque dos Ipês em Cascavel

Um homem foi morto, vítima de disparos de arma de fogo na desta segunda-feira (8), na Rua Domingos Zago no Parque dos Ipês, região oeste de Cascavel.

Várias equipes e o médico do Siate foram acionados para atender a vítima que já estava sem vida no interior do veículo que dirigia.

A vítima é um homem e estava em um veículo Peugeot de cor preta. O veículo tinha várias perfurações de arma de fogo no lado do motorista. Uma equipe da Polícia Militar também foi deslocada para o local.

O corpo deve ser removido para o IML (Instituto Médico Legal) onde passará por perícia médica e será liberado para identificação.

A Delegacia de Homicídios deve investigar o caso.